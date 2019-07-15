Ticaret Odası’ndan Cumhurbaşkanı Akıncı’nın önerisine destek

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesine yönelik Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’e gönderdiği iş birliği önerisini memnuniyetle karşıladığını açıklayarak, destek belirtti.

Ticaret Odası’nın açıklaması şöyle:

“Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı’nın adamız etrafındaki hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesine yönelik ortak bir hidrokarbon komitesi kurulması, gelirlerin paylaşımı ve kullanılması ve mevcut lisansların kullanımını da içeren Kıbrıslı Rum Lider Anastasiadis’e göndermiş olduğu iş birliği önerisini memnuniyetle karşılar, desteğimizi belirtiriz.

Gerek Kıbrıs sorununa bütünlüklü çözüm bulunması hedefiyle, gerekse güven yaratıcı önlemlerin hayata geçmesi için olumlu girişimlerini doğal gaz konusunda yapmış olduğu öneri ile sürdüren Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı’nın bu girişiminin Doğu Akdeniz’de yaşanmakta olan gerginliği azaltıcı ve iş birliğini güçlendirici bir adım olarak değerlendirmekteyiz.

Adamız etrafındaki enerji kaynakları nedeniyle oluşan gerginliklere karşın, doğal zenginliklerin barışa ve çözüme ulaşmada kullanılması, gerek Kıbrıslı Türklerin gerekse Kıbrıslı Rumların ortak çıkarına olan rasyonel bir öneridir. Anastasiadis’in bu öneriyi kabul etmesini dileriz”