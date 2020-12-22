Ticaret Odası 142 tablet bağışladı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na 142 adet tablet bağışladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, bugün, KTTO Başkanı Turgay Deniz başkanlığındaki bir heyeti kabul etti.

KTTO Başkan ve yöneticilerinden oluşan heyet, Bakan Amcaoğlu’na, öğrencilerin kullanabileceği 142 adet tablet verdi.

Bakan Amcaoğlu, KTTO ve benzer kurumların önemine ve değerine dikkat çektiği kısa konuşmasında, tablet bağışına teşekkür etti.

Bakan Amcaoğlu, pandemi sürecindeki sıkıntıların aşılması için, KTTO ve benzeri kurumların verdiği desteğin önemine de dikkat çekerken, “eğitimin, iktisadi alanda faaliyet gösteren kurumlara ihtiyacı vardır” değerlendirmesini yaptı.

KTTO’nın iktisadi hayatın bel kemiği olduğuna da vurgu yapan Bakan Amcaoğlu, Ocak ayında okulların fiber optik altyapısının tamamlanmasını hedeflediklerini de hatırlattı.

“Cesur kararınızdan dolayı da ayrıca teşekkür ederim”

KTTO Başkanı Turgay Deniz de eğitim ve sağlık alanındaki çalışmaların önemine dikkat çektiği konuşmasında, Bakan Amcaoğlu’nun Maliye Bakanlığı yaptığı dönemi hatırlattı ve şunları söyledi:

“… Öğrencilerin uzaktan eğitim sırasında tablet ve bilgisayarlara daha kolay ve daha makul fiyatlarla ulaşabilmesi için sizlerden stopaj ve KDV indirimi talep etmiştik. Bunu memnuniyetle karşıladınız ve en kısa sürede de bunu yürürlüğe koydunuz. Dolayısıyla Kıbrıs Türk toplumu adına sizi bu cesur kararınızdan dolayı da ayrıca teşekkür ederim.”

KTTO olarak katkılarının olması maksadıyla, “Bir tablet, bir çocuk, güvenli bir gelecek” kampanyası başlattıklarını belirten Deniz, bu kampanya sonucunda 142 adet tablet alımı gerçekleştirdiklerini belirtti. Deniz, “bugün, bu 142 tableti size takdim etmek için burada bulunuyoruz” dedi.