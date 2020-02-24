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THY İran uçuşlarını iptal etti

24 Şubat 2020

Türk Hava Yolları (THY), İran’a düzenlediği bazı uçuşlarını 27 Şubat’a kadar durdurma kararı aldı.

Edinilen bilgiye göre, İran’da koronavirüsün etkisini artırması üzerine THY, bu ülkeye gerçekleştirdiği seferlerde bir dizi önlem aldı. Bu önlemler kapsamında THY, 27 Şubat’a kadar İran’ın İsfahan, Meşhed, Şiraz ve Tebriz’e düzenleyeceği seferlerini iptal etti.

THY, Tahran seferlerini ise 2’ye düşürme kararı aldı. Tahran’a giden uçaklarda yolcu taşınmasında bir engel bulunmazken, dönüş seferlerinde ise İran’da bulunan sadece Türk yolcular uçağa kabul edilecek.

THY, bu süreçte ulusal ve uluslararası otoritelerle koronavirüs kaynaklı durum değerlendirilmesi yapmaya devam edecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada bakanlık bünyesinde görev yapan bilim kurulunun önerisiyle tavsiye kararları kapsamında sınır hareketinin azaltılması noktasında ilave tedbirlere ihtiyaç duyulduğunu ve İran’daki tablonun giderek artış göstermesi sebebiyle İran’la sınırların geçici olarak kapatma kararı aldıklarını belirtmişti.

Koca, “Uluslararası sağlık tüzüğü çerçevesinde İran’dan ülkemize yapılacak kara ve demiryolu geçişleri bugün saat 17.00 itibarıyla geçici olarak durduruldu. Tüm uluslararası uçuşlar ise saat 20.00 itibarıyla tek taraflı ve geçici olarak durduruldu. Yani İran’dan Türkiye’ye gelişler durdurulmuş oldu. Türkiye’den İran’a gidişler ise devam ediyor olacak.” ifadelerini kullanmıştı.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ise bu sabah Meclis’e sunduğu raporda, Kovid-19 sebebiyle ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 12’ye, virüsün bulaştığı kişi sayısının ise 47’ye yükseldiğini bildirmişti.




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