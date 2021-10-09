“Teşviklerin Ekonomik Verimliliği ve Önemi” paneli düzenlendi

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) düzenlediği “Kendi Kendine Yeten Ekonomi” panelinin ikincisi, “Teşviklerin Ekonomik Verimliliği ve Önemi” başlığıyla yapıldı.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Naci Talat Vakfı’nda yer alan ve moderatörlüğünü Berkan Tokar’ın yaptığı panele, Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) eski Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, Ekonomist Yenal Süreç ve Turizm Bakanlığı eski Müsteşarı İsmet Esenyel konuşmacı olarak katıldı.

Pandemi koşullarına uygun bir şekilde yapıldığı belirtilen panelde, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ve Milletvekili Sıla Usar da hazır bulundu.