Teknoloji

Tesla, park halinde yanan aracı inceleyecek

22 Nisan 2019

Tesla, Çin’de park halindeki Tesla marka bir aracın yanmasına dair görüntüleri ve olayı araştırdıklarını açıkladı.

Olay, Çin’in Shanghai kentinde bulunan kapalı bir otoparkta sabah saatlerinde meydana geldi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, park halindeki Tesla S modeli bir araçtan önce dumanlar çıktığı, ardından bir patlama sonrası aracın alevler içinde kaldığı görülüyor.

Bu görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından durumdan haberdar olan elektrikli araç üreten Tesla Motors ise olay yerine bir ekip göndererek olayı incelemeye aldıklarını ve ilgili birimlerle iletişime geçtiklerini duyurdu. Olayda kimsenin yara almadığı da belirtildi.

Birkaç gün önce de Pensilvanya’nın Monroeville bölgesinde Tesla model bir araç durduk yere alec almış ve 4 saat boyunca yanmıştı.

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla’nın kurucusu Elon Musk ise olaylarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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