Tepede dişe diş mücadele

Gönyeli-Yonpaş Dumlupınar arasında çok çetin geçen futbol mücadelesinde

tek golle kazanan ev sahibi Gönyeli oldu. Gol, kazanılan serbest atıştan oldu. Sahada tatlı sert futbol

oynandı. İki takım oyuncuları maçı kazanmak için mücadele verdi. Konuk Dumlupınar kanat varyasyonlarıyla atak geliştirmeyi denedi. Mert iyi top taşıdı. Gönyeli kalesine tehlikeli toplar attı. Mert çok diriydi. İkili mücadeleyi kazandı. Kazandığı topları olumlu kullandı. Ancak Dumlupınar rakip ceza sahası içerisinde etkili olamadı.

Bir topu direkten döndü. Mehmet Altın kaleyi yokladı ancak şutlarında isabet sağlayamadı. Gol atmayı takım olarak beceremediler ancak yenilgiyi de hak ettiler demek pek doğru olmaz. Gönyeli 3 puanı kazanarak sahadan çok mutlu ayrıldı. Kaleci ve savunma hattı hatasız oyun ortaya koydu. Savunmada Talat Dağer rakibin etkili hücum oyuncusu Weston karşısında başarılı oyun ortaya çıkardı.

Gönyeli savunması başarılıydı ve takımın galibiyetinde başrol savunma oldu. Ön libero görevini Süleyman çok iyi

yaptı. Rakip ataklarda ilk müdahalelerde başarılıydı.

Takım olarak yardımlaşma üst seviyede idi. İkinci devrede kazanılan serbest atışı Azat etkili kullandı. Atılan golde etkisi çoktu. Ben golü Azat’a yazarım. Gönyeli kenar yönetimi takımı iyi yönetti. Değişiklikler doğruydu. Gönyeli kalesini iyi savunmayı bildi. Bulduğu tek golle 3 puanın sahibi oldu. Haftaya mutlu girdi. Maçın hakemi Mehmet Sezener çok zor geçen mücadeleyi yardımcılarıyla iyi yönetim gösterdi.