Tenis’te sona doğru

VEG & BONES CUP heyecanlı ve çok çekişmeli yarı final karşılaşmalar ile devam ediyor. Zevkli ve heyecan veren mücadelelerin yaşandığı karşılaşmalar ile final maçlarına doğru gidiliyor. VEG & BONES CUP da oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

10 yaş kızlar – final

Almira Akşahin – Girne Umut Yerebakan 5/4 -1/4 – 7/10

10 yaş erkekler – final

Eren Yılmaz – Ömer Anıl 5/4 – 4/2

12 yaş kızlar – yarı final

Selin Önal – Zehra Çise Tuğcu 6/7 – 6/1 – 6/3

14 yaş kızlar –

Selin Önal – Irmak Erker 6/0 – 6/2

16 yaş kızlar – yarı final

Nadir Çınarlılı – Elçin Özbilen 1/6 – 1/6

büyük erkekler – yarı final

Derin Samioğlu – Yalın Doğasal 6/0 – 6/1

senior 40+ kadınlar – final

Kadriye Debreli – İpek Civisilli 3/6 – 6/4 – 4/6

senior 40+ erkekler – çeyrek final

İlhan Altay – Ediz Demirciler 6/4 – 6/7 – 3/6

Orhun Doğasal – İzzet Kanaga 6/0 – 6/1

senior 50+ erkekler – çeyrek final

Nuri Arslan – Jean Chrıstohe Schrotter 3/6 – 7/5 – 0/6

Ercument Yıldız – Mustafa Taşeli 1/6 – 0/6

senior 50+ erkekler – yarı final

Çağakan Kansu – Özge Samioğlu 1/6 – 2/6