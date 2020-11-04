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Tenis’te sona doğru

4 Kasım 2020
KKTC Tenis Federasyonu





VEG & BONES CUP heyecanlı ve çok çekişmeli yarı final karşılaşmalar ile devam ediyor. Zevkli ve heyecan veren mücadelelerin yaşandığı karşılaşmalar ile final maçlarına doğru gidiliyor. VEG & BONES CUP da oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

10 yaş kızlar – final

Almira Akşahin – Girne Umut Yerebakan   5/4 -1/4 – 7/10

10 yaş erkekler – final

Eren Yılmaz – Ömer Anıl    5/4 – 4/2

12 yaş kızlar – yarı final

Selin Önal – Zehra Çise Tuğcu  6/7 – 6/1 – 6/3

14 yaş kızlar –

Selin Önal – Irmak Erker    6/0 – 6/2

16 yaş kızlar – yarı final

Nadir Çınarlılı – Elçin Özbilen   1/6 – 1/6

büyük erkekler – yarı final

Derin Samioğlu – Yalın Doğasal  6/0 – 6/1

senior 40+ kadınlar – final

Kadriye Debreli – İpek Civisilli   3/6 – 6/4 – 4/6

senior 40+ erkekler – çeyrek final

İlhan Altay – Ediz Demirciler     6/4 – 6/7 – 3/6

Orhun Doğasal – İzzet Kanaga    6/0 – 6/1

senior 50+ erkekler – çeyrek final

Nuri Arslan – Jean Chrıstohe Schrotter    3/6 – 7/5 – 0/6

Ercument Yıldız – Mustafa Taşeli     1/6 – 0/6

senior 50+ erkekler – yarı final

Çağakan Kansu – Özge Samioğlu   1/6 – 2/6

 

 







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4 Kasım 2020

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