Tenis’te sona doğru

VEG & BONES CUP heyecanlı ve çok çekişmeli yarı final karşılaşmalar ile devam ediyor. Zevkli ve heyecan veren mücadelelerin yaşandığı karşılaşmalar ile final maçlarına doğru gidiliyor. VEG & BONES CUP da oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;
10 yaş kızlar – final
Almira Akşahin – Girne Umut Yerebakan 5/4 -1/4 – 7/10
10 yaş erkekler – final
Eren Yılmaz – Ömer Anıl 5/4 – 4/2
12 yaş kızlar – yarı final
Selin Önal – Zehra Çise Tuğcu 6/7 – 6/1 – 6/3
14 yaş kızlar –
Selin Önal – Irmak Erker 6/0 – 6/2
16 yaş kızlar – yarı final
Nadir Çınarlılı – Elçin Özbilen 1/6 – 1/6
büyük erkekler – yarı final
Derin Samioğlu – Yalın Doğasal 6/0 – 6/1
senior 40+ kadınlar – final
Kadriye Debreli – İpek Civisilli 3/6 – 6/4 – 4/6
senior 40+ erkekler – çeyrek final
İlhan Altay – Ediz Demirciler 6/4 – 6/7 – 3/6
Orhun Doğasal – İzzet Kanaga 6/0 – 6/1
senior 50+ erkekler – çeyrek final
Nuri Arslan – Jean Chrıstohe Schrotter 3/6 – 7/5 – 0/6
Ercument Yıldız – Mustafa Taşeli 1/6 – 0/6
senior 50+ erkekler – yarı final
Çağakan Kansu – Özge Samioğlu 1/6 – 2/6