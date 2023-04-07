Teniste genç raketler mücadele etti

Head & Shoulders Cup GBTK kortlarında zevkli ve çekişmeli maçlar ile gerçekleşiyor. Head & Shoulders Cup’da 12 yaş kategorilerde birbirinden çekişmeli müsabakalar oynandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
12 YAŞ TEK KIZLAR – Çeyrek Final
Safıya Akhmetova – Girne Umut Yerebakan 0/6 1/6
Nehir Gürses – Zarif Dayı 6/3 6/2
Gökçe Karamahmutoğlu – Enra Çakartaş 0/6 0/6
Gülay Meyra avcı – Vera Gazi 1/6 0/6
12 YAŞ TEK ERKEKLER – Çeyrek Final
Emre Aleks Kural – Deniz Hüseyin Önen 0/6 0/6
Toprak Ata Candan – Kıvanç Öztuğ 1/6 7/6 3/6
Devin Bedevi – Erdal Arabacıoğlu 4/6 0/6
Baran Başaran – Said Zeki Avcı 6/0 6/0