Teniste genç raketler mücadele etti - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Nisan 7, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Teniste genç raketler mücadele etti

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Teniste genç raketler mücadele etti

Head & Shoulders Cup GBTK kortlarında zevkli ve çekişmeli maçlar ile gerçekleşiyor. Head & Shoulders Cup’da 12 yaş kategorilerde birbirinden çekişmeli müsabakalar oynandı.

 


Alınan sonuçlar şöyle:

 

12 YAŞ TEK KIZLAR – Çeyrek Final

Safıya Akhmetova – Girne Umut Yerebakan          0/6 1/6

Nehir Gürses – Zarif Dayı                                             6/3 6/2

Gökçe Karamahmutoğlu – Enra Çakartaş 0/6 0/6

Gülay Meyra avcı – Vera Gazi                                     1/6 0/6

 

 

12 YAŞ TEK ERKEKLER – Çeyrek Final

Emre Aleks Kural – Deniz Hüseyin Önen                  0/6 0/6

Toprak Ata Candan – Kıvanç Öztuğ                           1/6 7/6 3/6

Devin Bedevi – Erdal Arabacıoğlu                              4/6 0/6

Baran Başaran – Said Zeki Avcı                                   6/0 6/0

 

 

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Tags:Head & Shoulders Cup
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