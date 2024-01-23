Tenis Federasyonu’nda tüzük değişikliği için genel kurul yapıldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Ocak 24, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Tenis Federasyonu’nda tüzük değişikliği için genel kurul yapıldı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Tenis Federasyonu’nda tüzük değişikliği için genel kurul yapıldı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu, tüzük değişikliği için olağanüstü genel kurul gerçekleştirdi. 7 kulübün katıldığı genel kurulda yeni tüzük çalışması oy birliği ile onaylandı.
Federasyon’dan yapılan açıklamada “Katılım sağlayan ve katılmayıp desteğini belirten tüm kulüplerimize , tüzük çalışmamızı yapan yönetim kurulu üyem Sn. Börte Barlasoğlu ‘na ve genel kurula katılım sağlayan tüm yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ederim. Yeni tüzüğümüz spor dairesi ve savcılık görüşü sonrası , bakanlar kurulundan geçerek yürürlüğe girecektir. Tüm Tenis camiamıza hayırlı olsun.  Her şey tenis için.” ifadelerine yer verildi.

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Tags:Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tüzük değişikliği
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