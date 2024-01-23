Tenis Federasyonu’nda tüzük değişikliği için genel kurul yapıldı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu, tüzük değişikliği için olağanüstü genel kurul gerçekleştirdi. 7 kulübün katıldığı genel kurulda yeni tüzük çalışması oy birliği ile onaylandı.

Federasyon’dan yapılan açıklamada “Katılım sağlayan ve katılmayıp desteğini belirten tüm kulüplerimize , tüzük çalışmamızı yapan yönetim kurulu üyem Sn. Börte Barlasoğlu ‘na ve genel kurula katılım sağlayan tüm yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ederim. Yeni tüzüğümüz spor dairesi ve savcılık görüşü sonrası , bakanlar kurulundan geçerek yürürlüğe girecektir. Tüm Tenis camiamıza hayırlı olsun. Her şey tenis için.” ifadelerine yer verildi.

Tepki göster Bayıldım 0 Bayıldım Huzurlu 0 Huzurlu Hahaha 0 Hahaha Üzüldüm 0 Üzüldüm Hayran Kaldım 0 Hayran Kaldım Facia 0 Facia 0 Shares Facebook Twitter Whatsapp Gmail Linkedin