Tenis de Ülker Store Cup ve Suerte Cup zevkli final maçları ile sona erdi…

KKTF ve GMBTK tarafından Hasan Güray anısına düzenlenen 8-9-10 yaş ÜLKER STORE CUP Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübünde oynanan final karşılaşmalar ile sona erdi.

Kategorilerde oynanan final maçlarının ardından düzenlenen kupa törenin ile ÜLKER STORE CUP tamamlandı. Final maç sonuçları ve sıralamalar şu şekilde;

9 YAŞ ERKEKLER FİNAL

CAFER TOSUNOĞLU – TUĞRA İRFANOĞLU 4-0 4-0

10 YAŞ KIZLAR FİNAL

GİRNE UMUT YEREBAKAN – SERVET TEL 4-0 4-2

10 YAŞ ERKEKLER FİNAL

BARAN BAŞARAN – ASIM ARAS ASTAN 2-4 5-3 8-10

ÜLKER STORE CUP SIRALAMALARI

8 YAŞLAR

SAİD ZEKİ AVCI DORUK GÜLERYÜZ

9 YAŞ ERKEKLER

TUĞRA İRFANOĞLU CAFER TOSUNOĞLU

10 YAŞ KIZLAR

GİRNE UMUT YEREBAKAN SERVET TEL

10 YAŞ ERKEKLER

ASIM ARAS ASTAN BARAN BAŞARAN

SUERTE CUP

KKTF ve GMBTK tarafından Ersoy Birkan anısına düzenlenen 12-14-16 yaş SUERTE CUP Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında zevkli ve çekişmeli final maçlarının ardından gerçekleşen kupa töreni ile tamamlandı. Final maç sonuçları ve sıralamaları şöyle;

12 YAŞ KIZLAR FİNAL

GİRNE UMUT YEREBAKAN – ALMİRA AKŞAHİN 1-6 3-6

12 YAŞ ERKEKLER FİNAL

KAYA HALKSEVEN – BORA ERİN 6-7 3-6

14 YAŞ KIZLAR FİNAL

NADİR ÇINARLILI – KAYRA YÜCEER 4-6 2-6

14 YAŞ ERKEKLER FİNAL

BATUR EVRE – TOPRAK BERKOL 5-7 2-6

16 YAŞ ERKEKLER FİNAL

BATUR EVRE – ERSEL KALFAOĞLU 1-6 5-7

SUERTE CUP SIRALAMALARI

12 YAŞ KIZLAR

ALMİRA AKŞAHİN GİRNE UMUT YEREBAKAN

12 YAŞ ERKEKLER

BORA ERİN KAYA HALKSEVEN

14 YAŞ KIZLAR

KAYRA YÜCEER NADİR ÇINARLILI

14 YAŞ ERKEKLER

TOPRAK BERKOL BATUR EVRE

16 YAŞ ERKEKLER