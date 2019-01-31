Temiz toplum derneği, iş kazaları konusunda hükümeti eleştirdi

Temiz Toplum Derneği (Toparlanıyoruz!), iş kazalarının önlenmesi konusunda hükümeti, ciddi adımlar atmamakla suçladı.

Dernek’ten yapılan açıklamada, Ocak 2019’da iki ölümlü iş kazası meydana geldiğine işaret edilerek, İçişleri Bakanlığı’nın, yabancı işçi ön izin başvurularını durdurma kararı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının da işverenlere yönelik açıklamalarının iş kazalarının önlenebilmesi için yeterli olmadığı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığının almış olduğu geçici izin durdurma kararı ile Çalışma Bakanlığının açıklamalarının “sorunun üzerine ciddi bir şekilde gitmekten çok uzak” olduğu kaydedilen açıklamada, “İş sağlığı ve güvenliği konusunda bakanlığın ciddi ve sert duruşu olmadıkça, yapanın yanına kaldıkça, sorumluluk alınmadıkça, sorunun çözülmesi çok zordur” ifadelerine yer verildi