Telekomünikasyon Dairesi çalışanı iş kazası gerçirdi

Değirmenlik’te dün Telekomünikasyon Dairesi adına telefon direğinin kırılması sonucu Süleyman Elyeli yaralandı.

Değirmenlik’te, dün saat 10:30 sıralarında, Süleyman ELYELİ (E-36), Telekomünikasyon Dairesi adına telefon hattı çekmek için 5 metre yüksekliğindeki telefon direğine merdiven ile çıkıp kemer ile direğe bağlandıktan sonra eski telefon hattını kestiği esnada direğin kırılarak direkle birlikte yere düşmesi sonucu yaralandığı bildirildi.

36 yaşındaki Süleyman Elyeli kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde kaburgalarında kırık teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.