Türkiye

Tel Abyad’da bombalı saldırı: 13 sivil hayatını kaybetti

2 Kasım 2019

Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’nin Suriye Milli Ordusuyla kısa bir süre önce YPG’den temizlediği Tel Abyad kentinde pazar yerine bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi 15 kişi öldü 23 kişi ise yaralandı.

Bölgedeki güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre bugün saat 16:00 sularında Tel Abyad kent merkezinde Suluk caddesi üzerindeki pazar yerinde daha önce yol üstünde bırakılmış bomba yüklü araç patlatıldı.

Patlama sonucu aralarında kadın ve çocukların da olduğu 15 kişi ölürken, 23 kişi ise yaralandı.

Yaralılar sınırın dibindeki Akçakale ile Şanlıurfa’daki hastanelere kaldırıldılar. Olası başka bir saldırıya karşılık sivillerin araç olan yerlerden uzak durulması istenilirken, yerel asayiş güçleri kente giriş ve çıkışları kapattı.

TSK ve SMO güçleri geçtiğimiz ayda Tel Abyad kentini YPG’den temizlemişti.



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