Teknik Direktör Christoph Daum yoğun bakıma alındı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Mayıs 20, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Teknik Direktör Christoph Daum yoğun bakıma alındı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Christoph Daum

Bir dönem Türkiye’de Beşiktaş Fenerbahçe ve Bursaspor’da görev yapan Alman teknik direktör Christoph Daum New York’ta yoğun bakıma alındı.

Alman televizyon kanalı RTL’de yer alan haberde, 69 yaşındaki Teknik Direktör Christoph Daum’un New York’ta bir hastanede kontrol altında tutulduğu bilgisi paylaşıldı.

Haberde RTL’in röportaj yapmak için Daum ile temasa geçtiği ancak kendisinden “hastanede kontrol altında tutulduğu için ne zaman döneceğinin belli olmadığı” bilgisi aldıkları belirtildi.


Haberde ayrıca 69 yaşındaki ünlü teknik adamın aylardır kanserle mücadele ettiği bilgisi paylaşıldı.

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Tags:Christoph DaumKanseryoğun bakım
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