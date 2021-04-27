Tekin Birinci ve ekibi yol haritasını çizdi

KTFF başkan adaylığını duyuran ve resmi başvuru yapması beklenen Tekin Birinci ekibi ile birlikte çalışıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun önümüzdeki Haziran ayında gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri için adaylığını ilan eden Tekin Birinci, ekip arkadaşları ile birlikte bugün yeni bir yol haritası çizdi.

Birinci’nin liderliğinde yapılan toplantıda, yaklaşan seçimlere yönelik çalışma temposunun hızlandırılmasına ve projelerin yerel medya aracılığı ile kamuoyuna iletilmesine karar verilirken futbol kulüplerini de teker teker ziyaret ederek fikir alış verişlerinin yapılması kararlaştırıldı.

Tekin Birinci’nin ekibinde Çetinkaya Spor Kulübü eski başkanı Bülent Dizdarlı, eski futbolculardan Coşkun Ulusoy, Biray Deliceırmak, Canol Göktaş, Mete Feridun gibi futbol camiasında hatırı sayılır kişilerin de bulunması dikkatlerden kaçmadı.