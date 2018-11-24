Kıbrıs

TDP’nin kurultayı yarın yapılacak

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) 6’ncı Olağan Kurultayı, yarın Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılıyor.

Genel Başkanlık için Cemal Özyiğit’in tek aday olarak katılacağı kurultayda 50 kişilik Parti Meclisi ile Denetleme ve Disiplin Kurulu üyeleri seçilecek.
Divan başkanlığını Gülsen Bozkurt’un yapacağı, faaliyet ve mali raporların üyelerin onayına sunulacağı kurultay, saat 11.00’de başlayacak ve “Yurdumuz İçin Çalışıp, Barışa Hazırlanıyoruz” sloganıyla düzenlenecek.

Daha Fazla Göster



İlgili Makaleler

24 Kasım 2018

Mahkeme kararıyla vatandaşlığını tekrar aldı

meliz redif
24 Kasım 2018

Atletimiz Meliz Redif Survivor’da

zeytin
24 Kasım 2018

Zeytine dikkat

narkotik
24 Kasım 2018

Girne’de uyuşturucu operasyonu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2018, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Kapalı