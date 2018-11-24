TDP’nin kurultayı yarın yapılacak

Genel Başkanlık için Cemal Özyiğit’in tek aday olarak katılacağı kurultayda 50 kişilik Parti Meclisi ile Denetleme ve Disiplin Kurulu üyeleri seçilecek.

Divan başkanlığını Gülsen Bozkurt’un yapacağı, faaliyet ve mali raporların üyelerin onayına sunulacağı kurultay, saat 11.00’de başlayacak ve “Yurdumuz İçin Çalışıp, Barışa Hazırlanıyoruz” sloganıyla düzenlenecek.