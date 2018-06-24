TDP’den heyecanlı bekleyiş

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı, TDP Başkan adayı Mehmet Harmancı TDP Genel Merkezi’ne geldi. Harmancı’yı coşkulu bir kalabalık alkışlarla karşıladı.

Yerel seçimlerde oy verme işleminin sona ermesi ve sandıkların açılmaya başlamasının ardından Toplumcu Demokrasi Partisi’nde (TDP) heyecanlı bekleyiş sürüyor.

TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’in ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı TDP Milletvekili Zeki Çeler de seçim sonuçlarını takip etmek üzere TDP Parti Genel Merkezi’ne geldi.

Çeler’in ardından Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı, TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı da Genel Merkez’e ulaştı.

Harmancı’yı coşkulu bir kalabalık alkışlarla karşıladı. Mehmet Harmancı’nın şu anda basına açıklama yapmasının beklenmediği kaydedildi.

TDP’nin belediye meclis üyesi adayları ve partililer de Genel Merkez’de seçim sonuçlarını izliyor.