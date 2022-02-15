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TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO toplantısı için Brüksel’e gitti
TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 16-17 Şubat’ta NATO Karargahı’nda gerçekleştirilecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Brüksel’e gitti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılacak.
Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleştirilecek toplantı, 16-17 Şubat’ta NATO Karargahı’nda yapılacak.
Toplantı kapsamında düzenlenecek Nükleer Planlama Grubu, Avrupa’da Güvenlik Durumu ve Caydırıcılık-Savunma konulu oturumlar ile diğer oturumlara katılacak Akar’ın, aralarında İngiltere, Romanya, Hollanda, Letonya, Estonya ve Kuzey Makedonya’nın da bulunduğu bazı ülkelerin savunma bakanları ile ikili görüşmeler yapması planlanıyor.