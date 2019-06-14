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T.C. Merkez Bankası’nın yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi düştü

14 Haziran 2019
Türkiye merkez bankası

Merkez Bankası’nın beklenti anketinde yıl sonu dolar kuru tahmini 6.43’ten 6.3015 TL’ye geriledi. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 15.85’e indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Haziran 2019 ‘Beklenti Anketi İstatistikleri’ yayınlandı.

Buna göre, yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16.68 iken, bu anket döneminde yüzde 15.85’e geriledi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 15.48’ten yüzde 14.88’e indi.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12.34 ve yüzde 11.46 olarak gerçekleşti.

Ankette yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 6.4310 TL iken, bu anket döneminde 6.3015 TL’ye geriledi.

Cari işlemler açığı beklentisi, yıl sonu için 14.7 milyar dolardan 10.6 milyar dolara indi.

Kaynak: Sputnik

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