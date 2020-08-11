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TC Merkez Bankası’ndan yeni likidite hamlesi

11 Ağustos 2020
likidite

TC Merkez Bankası, açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkanını sıfırladı. Bu limit iki gün önce yarıya düşürülmüştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) yeni bir likidite hamlesi geldi.

Açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkanı sıfırlandı.

Yapılan açıklamada, “Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri sıfırlanmıştır” denildi.

Daha önceden 10 Ağustos’tan geçerli olmak üzere söz konusu likidite imkan limitleri yarı yarıya düşürülmüştü.

NORMALLEŞME ADIMLARINDAN BİRİ

TCMB, yeni tip corona virüs salgını sonrası normalleşme adımları çerçevesinde, geçen haftadan itibaren bankaların fonlama maliyetini yükseltmeye başlamıştı.

Analistler, TCMB’nin likidite yönetimi çerçevesinde yapılan değişikliğin, salgın sonrası dönemde piyasada sıkışıklığa neden olmadan likiditeyi normal seviyeye getirmek için atılan adımlardan biri olduğunu söyledi.

AÇIK PİYASA İŞLEMLERİ NEDİR?

Açık Piyasa İşlemleri, Merkez Bankası’nın dolaşımdaki para miktarını kontrol etme amacıyla yaptığı işlemlerdir. Bu; hazine bonosu, tahvil ve hisse senedi alım-satımı şeklinde yapılır. Merkez Bankası, piyasadaki likidite fazlasını çekmek için satış; para darlığı olduğunda ise alım yapar.

Açık piyasa işlemleri, yalnızca para politikası amaçları için yürütülür ve Hazineye, kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kurum ve kuruluşlara kredi sağlamak amacıyla yapılamaz.


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