TC Merkez Bankası, 818 milyar lira zarar açıkladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Nisan 15, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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TC Merkez Bankası, 818 milyar lira zarar açıkladı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın 2023 yılında 818,2 milyar TL zarar ettiği açıklandı. 818,2 milyarlık zarar KKM ödemelerinden kaynaklanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 2023 yılı bilançosunu açıkladı. Buna göre realize edilen zararın 818,2 milyar TL olduğu bildirildi. Henüz realize edilmemiş “diğer” kalemler toplamı da 817,8 milyar TL olarak sabitlendi. Bu iki kalem; taşınan açık döviz pozisyonları ve KKM kur farkı ödemelerinden kaynaklandı.


Merkez Bankası’nın son 10 yıla dair yıllık karı/zararı (milyar lira) şöyle:

* 2013 +5,0 milyar TL
* 2014 +8,6 milyar TL
* 2015 +13,8 milyar TL
* 2016 +9,5 milyar TL
* 2017 +18,3 milyar TL
* 2018 +56,2 milyar TL
* 2019 +44,7 milyar TL
* 2020 +34,5 milyar TL
* 2021 +57,5 milyar TL
* 2022 +72,0 milyar TL
* 2023 -818,2 milyar TL

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Tags:TCMBzarar
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