Kıbrıs

TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri’nin babası son yolculuğa uğurlandı

8 Aralık 2019

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin babası Ahmet Başçeri için başkentte cenaze töreni düzenlendi.

Büyükelçi Başçeri ve ailesinin taziyeleri kabul ettiği törene TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’ın yanı sıra çok sayıda bakanlık yetkilisi ve ailenin yakınları katıldı.

Ahmet Başçeri’nin cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığına götürüldü.



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