Kıbrıs

TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi ziyaret etti

14 Haziran 2019

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ali Pilli’nin çok zor bir bakanlığı devraldığını belirten Başçeri, “Birikiminiz ve mesleki ehliyetiniz bakanlığı yönetmenizde size kılavuz olacaktır” dedi.

Başçeri, “Tedavi hizmetlerine ulaşmak, ilaca ulaşmak konusunda ülkemizde bazı sıkıntılar bulunuyor. Bu sorunların giderilmesi için TC Büyükelçiliği ile Kalkınma ve Ekonomik İşibirliği Ofisi olarak her zaman destek olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakani Ali Pilli de, TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirterek, “Bakanlığım süresince sayın Büyükelçi ile koordineli bir şekilde ve uyum içerisinde çalışacağımıza inancım tamdır” dedi.

Başçeri’ye ziyaretinde TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nden Uzman Müşaviri Raif Kutluk eşlik etti.

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