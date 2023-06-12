TC Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC’den ayrıldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Haziran 12, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC’den ayrıldı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimin ardından ilk resmi yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) ayrıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimin ardından ilk resmi yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) ayrıldı.

Yaklaşık 5 saat süren KKTC ziyareti sonrası Erdoğan’ı, Ercan Havalimanı’ndan, askeri törenle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar uğurladı.


Uğurlama törenine, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri ve diğer yetkililer katıldı.

Erdoğan, KKTC ziyaretinin ardından Ercan Havalimanı’ndan hareketle Azerbaycan’ı ziyaret edecek.

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Tags:ErdoğanKKTCTürkiye
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