Erdoğan ilk kez 2014 yılında cumhurbaşkanı oldu.

10 Ağustos 2014’te başbakan olduğu sırada ilk kez halk oyuyla yapılan seçimlerde Erdoğan, 12. cumhurbaşkanı olarak belirlenmişti.

Erdoğan, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinin ardından 24 Haziran 2018’de düzenlenen seçimde ikinci defa cumhurbaşkanı oldu.

Bu yüzden de geçen yıl düzenlenen seçimler öncesi adaylığı tartışma konusu haline geldi.

Bazı siyasiler ve hukukçular, anayasada bir kişinin “iki kezden fazla cumhurbaşkanı seçilemeyeceği” hükmünü gerekçe göstererek Erdoğan’ın üçüncü kez aday olamayacağını savundu.

İktidar kanadı ve ittifak ortağı MHP ise başkanlık sistemine veya Türkiye’deki ismiyle “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine” göre 2018’de ilk kez cumhurbaşkanı seçildiği için Erdoğan’ın 2023 seçiminde de aday olmasının önünde bir engel olmadığını belirtti.

Bu tartışmaların ardından düzenlenen seçimlerde ilk turda adayın belirlenememesinin ardından ikinci turda Erdoğan tekrar cumhurbaşkanı seçildi.