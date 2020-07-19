TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii’nde

TC Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, Ayasofya Camii'ne giderek yap\u0131lan haz\u0131rl\u0131klarla ilgili yetkililerden bilgi ald\u0131. Erdo\u011fan ziyaretine ili\u015fkin foto\u011fraflar\u0131 da Twitter hesab\u0131ndan payla\u015ft\u0131.\r\n\r\nTC Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, 24 Temmuz'da k\u0131l\u0131nacak cuma namaz\u0131 ile 86 y\u0131l sonra ibadete a\u00e7\u0131lacak olan Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu.\r\nCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, K\u0131s\u0131kl\u0131'daki konutundan Ayasofya Camisi'ne geldi.\r\n\r\nAyasofya Camisi'nde yakla\u015f\u0131k bir saat kalan Erdo\u011fan, K\u00fclt\u00fcr ve Turizm Bakan\u0131 Mehmet Nuri Ersoy ile \u0130stanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan a\u00e7\u0131l\u0131\u015f i\u00e7in y\u00fcr\u00fct\u00fclen \u00e7al\u0131\u015fmalara ili\u015fkin bilgi ald\u0131.\r\n\r\nCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'a, \u0130leti\u015fim Ba\u015fkan\u0131 Fahrettin Altun, \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu ile Diyanet \u0130\u015fleri Ba\u015fkan\u0131 Prof. Dr. Ali Erba\u015f da e\u015flik etti.\r\n\r\nErdo\u011fan, incelemelerinin ard\u0131ndan Ayasofya Camisi'nden ayr\u0131l\u0131rken, vatanda\u015flar\u0131 selamlad\u0131.\r\n\r\nCumhurba\u015fkan\u0131 Twitter hesab\u0131ndan Ayasofya Camii'nde \u00e7ekilen foto\u011fraflar\u0131 da payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n