Türkiye

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii’nde

19 Temmuz 2020
Recep Tayyip Erdoğan

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii’ne giderek yapılan hazırlıklarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan ziyaretine ilişkin fotoğrafları da Twitter hesabından paylaştı.



Benzer Haberler

Photo of Zorlu Töre, Türkiye’de darbeye karşı mücadelede hayatlarını kaybedenleri rahmetle andı

Zorlu Töre, Türkiye’de darbeye karşı mücadelede hayatlarını kaybedenleri rahmetle andı

14 Temmuz 2020
Photo of Türkiye’de Covid-19 tanısı konulan kişi tatile giderken yakalandı

Türkiye’de Covid-19 tanısı konulan kişi tatile giderken yakalandı

14 Temmuz 2020
Photo of Şort giyen kadına saldıran kişi: Sinirlendim, tokat attım!

Şort giyen kadına saldıran kişi: Sinirlendim, tokat attım!

14 Temmuz 2020
Photo of Pegasus’tan Kıbrıs uçuşları ile ilgili açıklama

Pegasus’tan Kıbrıs uçuşları ile ilgili açıklama

13 Temmuz 2020
Photo of Türkiye’de koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı

Türkiye’de koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı

13 Temmuz 2020
Photo of AK Parti Sözcüsü Çelik: Ayasofya’nın bütün özellikleri korunacak, daha iyi muhafaza edilecek

AK Parti Sözcüsü Çelik: Ayasofya’nın bütün özellikleri korunacak, daha iyi muhafaza edilecek

13 Temmuz 2020
Photo of İBB’nin satın aldığı Fatih tablosu hakkında savcılığa suç duyurusu

İBB’nin satın aldığı Fatih tablosu hakkında savcılığa suç duyurusu

13 Temmuz 2020
Photo of Türkiye’de gelin ve damat, düğünde koronavirüs kaptı

Türkiye’de gelin ve damat, düğünde koronavirüs kaptı

13 Temmuz 2020
Photo of Çöp konteynerinden beslenip ormana döndüler

Çöp konteynerinden beslenip ormana döndüler

12 Temmuz 2020
Photo of Hatayspor Süper Lig’e çıktı

Hatayspor Süper Lig’e çıktı

12 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı