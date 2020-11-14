TC Bilim Kurulu Üyesi Özlü, sert tedbirlerin işaretini verdi: Kısıtlamalar gelebilir

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Ulusal Kanal’da artan vaka sayıları ve alınması beklenen tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

“Artışlar devam ederse elbette bazı kısıtlamalar, bazı sınırlamalar gelecektir” diyen Özlü, “Biz bu süreçle ilgili alınması gereken tedbirler konusunda tüm adımları, bütün basamakları, yapılması gereken tedbirleri hazırladık. Tavsiyelerin zamanlaması, kapsaması, dozajı kamu yönetiminin elinde” açıklamasında bulundu.

“CİDDİ SORUNLAR YAŞANABİLİR”

Özellikle büyükşehirlerde hastanelerde oluşan yoğunluğa da değinen Özlü, “Test için kuyruklar var ve yoğun bakım yataklarında, ağır vakaların sayısı artıyor. Ciddi sorunlar yaşanabilir” dedi.

“ORADA DA BİR ZORLANMA YAŞAYABİLİRİZ”

Bulaş arttıkça test kiti ihtiyacının daha da artacağını belirten Özlü, “Orada da bir zorlanma yaşayabiliriz eğer vakalar sınırlandırılamazsa” ifadelerini kullandı.

“HERKESE BÜYÜK BİR SORUMLULUK DÜŞÜYOR”

Özlü, şöyle devam etti: “Herkese büyük bir sorumluluk düşüyor. Önümüzdeki günlerde daha kötü tablolara evrilmemek için hiçbir şey yokmuş gibi tedbirleri göz ardı etmek bizi üzüyor. Hepimiz her gün hastaneye gelirken bugün enfekte olacak mıyım diye korkarak geliyoruz.”