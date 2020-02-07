Tayvanlı turist koronavirüs olmadığını böyle anlattı: Çinli değilim, ölürüm Türkiyem

Çin’de yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın her yerinde yaşanan korku, bu ülkenin vatandaşlarına karşı endişeyle yaklaşılmasına neden oluyor. Çinli vatandaşlar, kendilerinden kaçanlara virüslü olmadıklarını anlatmaya çalışıyor. Sadece onlar da değil, Asya ülkelerinin diğer vatandaşları da aynı çaba içinde.

Onlardan biri de İstanbul Eminönü’nde görüntülendi. Vapur iskelesindeki Tayvanlı bir turistin çantasındaki led ekranda akan “Çinli değilim. Tayvanlıyım, Ölürüm Türkiyem” yazısı çevredekilerin ilgisini çekti.

Türkçe ve İngilizce yazıyı çekenler görüntüyü sosyal medyada paylaştı.