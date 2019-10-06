Tayland’da yavru fili kurtarmaya çalışan sürüden 6 fil öldü

Yetkililer durumu, bir grup filin şelalenin yakınındaki bir yolu kapattığı haberinin gelmesiyle fark etti. Araştırma sonucunda, şelale yatağında üç yaşındaki bir yavru filin cansız bedeni bulundu. Yakın bir noktada da beş diğer filin öldüğü anlaşıldı.

Aynı bölgeye bakan bir yamaçta mahsur kalan iki yetişkin fil saptandı.

Yamaçtan kaymamaya çalışan bu filleri, park çalışanları kurtardı.

Ulusal Park yetkilileri, kurtarılan iki filin izleme altına alınacağını açıkladı.

KURTARILAN ÇİFTİN HAYATTA KALMASI ZOR

Koruma ve besin bulmak konusunda sürülerine güvenen fillerin hayatta kalmakta zorlanabileceği belirtildi.

Fillerin yas tuttuğu bilinirken, bir doğal hayatı koruma vakfının başkanı olan Edwin Wiek de iki filin duygusal açıdan zorlanabileceğini söyledi. BBC’ye konuşan Wiek, kurtarılan iki filin durumuyla ilgili “Ailenizin yarısını kaybetmek gibi. Yapabileceğiniz hiçbir şey yok, ne yazık ki tabiat böyle” dedi.

Cehennem Koyağı geçmişte de benzer bir olayla gündeme gelmişti.

Ülkenin ikinci büyük milli parkı Khao Yai’de 1992’de aynı koyakta 8 filin boğulması, Tayland’da ulusal bir meseleye dönüşmüştü.

Tayland, artık sadece 7 bin Asya filine ev sahipliği yapıyor. Bu hayvanların yarısından fazlası esir hayatı yaşıyor.