Dünya
Tayland’da yavru fili kurtarmaya çalışan sürüden 6 fil öldü
Khao Yai Ulusal Parkı’nda sulara kapılan yavruyu kurtarmaya çalışan fil sürüsünden 6 fil öldü, iki fil ise park çalışanları tarafından kurtarıldı.
Tayland’ın Haew Narok şelalesinin döküldüğü Cehennem Koyağı denilen bölgede bir yavru filin kayarak suya düşmesi, diğer filleri yavruyu kurtarmak için harekete geçirdi.
Ancak bu çaba yavru dahil altı filin sulara kapılarak ölümüyle sonuçlandı. Fillerin birbirlerini kurtarmaya çalışırken boğulduğu belirtildi.