Tatlısu’da plaj güreşleri gerçekleştirildi

Plaj Güreşlerine 16. Harnup Festivali çerçevesinde Tatlısu Belediyesi Zambak Tatil Köyü Plajı’nda devam edildi. Dereceye giren güreşçilere madalyaları Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Bursa Yıldırım Belediye Başkan yardımcısı Hüsamettin Kaplan, Altınova Kent Konseyi Başkanı Ali Yurt, KKTC güreş Federasyonu başkanı Mehmet Öznacar ve yönetim kurulu üyeleri tarafından verildi.
Sonuçlar şöyle:
- Yıldızlar Kategorisi (B Grubu): 2009 – 2011 doğumlu (Kızlar)
39-55 Kg.
- NEHİR DALCI
- SEVGİ GÜL GEBEDEK
- HİRA BAYDAR
76-85 Kg.
- NİLAY CİCİBABA
- SILA BOZKURT
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