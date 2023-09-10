Tatlısu’da plaj güreşleri gerçekleştirildi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Eylül 10, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Tatlısu’da plaj güreşleri gerçekleştirildi

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on
Tatlısu’da plaj güreşleri gerçekleştirildi

Plaj Güreşlerine 16. Harnup Festivali çerçevesinde Tatlısu Belediyesi Zambak Tatil Köyü Plajı’nda devam edildi. Dereceye giren güreşçilere madalyaları Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Bursa Yıldırım Belediye Başkan yardımcısı Hüsamettin Kaplan, Altınova Kent Konseyi Başkanı Ali Yurt, KKTC güreş Federasyonu başkanı Mehmet Öznacar ve yönetim kurulu üyeleri tarafından verildi.

 


 

Sonuçlar şöyle:

 

  1. Yıldızlar Kategorisi (B Grubu): 2009 – 2011 doğumlu (Kızlar)

 

39-55 Kg.

  • NEHİR DALCI
  • SEVGİ GÜL GEBEDEK
  • HİRA BAYDAR

 

76-85 Kg.

  • NİLAY CİCİBABA
  • SILA BOZKURT

 

 

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Plaj Güreşleri 16. Harnup Festivali
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar