Tatlısu’da güreş müsabakaları yapıldı
Tatlısu Belediyesi Harnup Festivali kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlenen Büyükler ve Yıldızlar Plaj Güreş Müsabakaları bu yıl da Zambak Tatil Köyü Plajı’nda yapıldı.
Tatlısu Belediyesi Zambak Tatil Köyü Plajı’nda geçtiğimiz gün gerçekleştirilen müsabakalara katılımın yüksek olduğu güreşlere ilgi büyük oldu. Müsabakalar büyük çekişmelere sahne oldu. Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, güreşçilere hitap ederek başarılar diledi.
Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam, KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç, Güreş Federasyonu Başkanı Mehmet Öznacar, Güreş Federasyonu yönetim kurulu üyeleri ile antrenörler tarafından verildi.
Müsabaka sonuçları şöyle:
- Yıldızlar Kategorisi (A Grubu): 2006 – 2007 doğumlu,
Takım Klasmanı:
- BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 107 PUAN
- LAPTA TÜRK BİRLİĞİ 105 PUAN
- ÖZEV SPOR KULÜBÜ 30 PUAN
39 – 55 Kg.
- BABUR MURTAZAGULOV
- ARDACAN YILMAZ
- ALYMJAN ORUNBAYEV
56 – 65 Kg.
- KERİM TAŞ
- AHMET AKYOL
- ADİL İLKHAN
66 – 75 Kg.
- ARDA ÇELİK
- EMİN ARSLAN
- YUSUF ÖNDER
76 – 90 Kg.
- YAĞIZ TIĞ
- SERDAR ROZGELDİYEV
- İBRAHİM DURMUŞ
91 – 110 Kg.
- MERT ÇOLAK
- EREN İLKMAN
- SEDAT YILDIRIMLAR
- Yıldızlar Kategorisi (B Grubu): 2008 – 2010 doğumlu,
Takım Klasmanı:
- LAPTA TÜRK BİRLİĞİ 125 PUAN
- BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 50 PUAN
- GAYRETKÖY SPOR KULÜBÜ 12 PUAN
39 – 55 Kg.
- İBRAHİM DEMİR
- ARDA DERİN DENİZ
- ALİ KEMAL KIRMIZIYÜZ – MELİH GENCER
56 – 65 Kg.
- ATİLLA ÖZTIRAK
- ONUR PAŞA DURMAZ
- HÜSEYİN AYAZ
66 – 75 Kg.
- RAMAZAN MUTİ
- MEHMET ŞAHİN
- TAHA ÇELİK
76 – 85 Kg.
- ENES BARAN ELKONDU
86 – 100 Kg.
- MUSTAFA AYYILDIZ
- Büyükler kategorisi: 2005 ve Daha büyük doğumlu.
Takım Klasmanı:
- BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 75 PUAN
- DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 75 PUAN
- ÖZEV SPOR KULÜBÜ 20 PUAN
50 – 65 Kg.
- ALİ KURŞUN
- İSMAİL KURŞUN
- SITKI ÇAKMAK
66 – 75 Kg.
- AHMET BOLAT
- UĞUR ERTEM
- FIRAT ÖZTÜRK
76 – 90 Kg.
- İSMAİL ARSLAN
- CUMA YAKIŞIKLI
- CENK KAYA
91 – 125 Kg.
- MERT BÜYÜKÖZTÜRK
- TOLGA SAĞIR
- ONUR ÖĞÜT