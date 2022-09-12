Tatlısu’da güreş müsabakaları yapıldı

Tatlısu Belediyesi Harnup Festivali kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlenen Büyükler ve Yıldızlar Plaj Güreş Müsabakaları bu yıl da Zambak Tatil Köyü Plajı’nda yapıldı.

Tatlısu Belediyesi Zambak Tatil Köyü Plajı’nda geçtiğimiz gün gerçekleştirilen müsabakalara katılımın yüksek olduğu güreşlere ilgi büyük oldu. Müsabakalar büyük çekişmelere sahne oldu. Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, güreşçilere hitap ederek başarılar diledi.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam, KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç, Güreş Federasyonu Başkanı Mehmet Öznacar, Güreş Federasyonu yönetim kurulu üyeleri ile antrenörler tarafından verildi.

Müsabaka sonuçları şöyle:

Yıldızlar Kategorisi (A Grubu): 2006 – 2007 doğumlu,

Takım Klasmanı:

BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 107 PUAN

LAPTA TÜRK BİRLİĞİ 105 PUAN

ÖZEV SPOR KULÜBÜ 30 PUAN

39 – 55 Kg.

BABUR MURTAZAGULOV

ARDACAN YILMAZ

ALYMJAN ORUNBAYEV

56 – 65 Kg.

KERİM TAŞ

AHMET AKYOL

ADİL İLKHAN

66 – 75 Kg.

ARDA ÇELİK EMİN ARSLAN YUSUF ÖNDER

76 – 90 Kg.

YAĞIZ TIĞ

SERDAR ROZGELDİYEV

İBRAHİM DURMUŞ

91 – 110 Kg.

MERT ÇOLAK

EREN İLKMAN

SEDAT YILDIRIMLAR

Yıldızlar Kategorisi (B Grubu): 2008 – 2010 doğumlu,

Takım Klasmanı:

LAPTA TÜRK BİRLİĞİ 125 PUAN

BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 50 PUAN

GAYRETKÖY SPOR KULÜBÜ 12 PUAN

39 – 55 Kg.

İBRAHİM DEMİR

ARDA DERİN DENİZ

ALİ KEMAL KIRMIZIYÜZ – MELİH GENCER

56 – 65 Kg.

ATİLLA ÖZTIRAK

ONUR PAŞA DURMAZ

HÜSEYİN AYAZ

66 – 75 Kg.

RAMAZAN MUTİ

MEHMET ŞAHİN

TAHA ÇELİK

76 – 85 Kg.

ENES BARAN ELKONDU

86 – 100 Kg.

MUSTAFA AYYILDIZ

Büyükler kategorisi: 2005 ve Daha büyük doğumlu.

Takım Klasmanı:

BÜYÜKKONUK İSMET ATLI SPOR KULÜBÜ 75 PUAN

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 75 PUAN

ÖZEV SPOR KULÜBÜ 20 PUAN

50 – 65 Kg.

ALİ KURŞUN

İSMAİL KURŞUN

SITKI ÇAKMAK

66 – 75 Kg.

AHMET BOLAT

UĞUR ERTEM

FIRAT ÖZTÜRK

76 – 90 Kg.

İSMAİL ARSLAN

CUMA YAKIŞIKLI

CENK KAYA

91 – 125 Kg.