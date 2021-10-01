Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye ve KKTC’nin etle tırnak gibi olduğunu vurgulayarak, “Yan yana yaşayan egemen eşit iki devletin iş birliğiyle Kıbrıs’ta bir anlaşma olabileceğini vurguladığımızda Türkiye’den aldığımız güç bizi memnun etmektedir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve müşavirlerini kabul etti.

TATAR

Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, New York temasları sırasında Türk Evi’nin açılışında bulunduğunu belirterek, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla alınan binanın 2017 yılında tekrar restore edilip açılmasının ve 13. katının da KKTC’ye tahsis edilmesinin büyük bir onur olduğunu söyledi.

“Orada bize gösterilen ilgi ve yakınlık onore ediciydi” diyen Tatar, şöyle devam etti:

“New York’ta Kıbrıs vatandaşlarıyla da buluşma imkanım oldu. KKTC Cumhurbaşkanı olarak Türk Evi’nde ev sahibi konumunda bulunmam ve New York’ta kaldığım sürece bana gösterilen yakınlık için çok teşekkür ederim. TC ve KKTC etle tırnak gibidir. Bu mücadelede KKTC’ye verdikleri destek ve şu anda ortaya koyduğumuz yeni siyasetle, yan yana yaşayan egemen eşit iki devletin iş birliğiyle Kıbrıs’ta bir anlaşma olabileceğini vurguladığımızda Türkiye’den aldığımız güç bizi memnun etmektedir.”

“TÜRKİYE’NİN HER KOŞULDA YANIMIZDA OLDUĞUNUN BİR GÖSTERGESİ”

BM Genel Kurulu’nda TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı konuşmaya işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

“ ‘Buraya Kıbrıslı Rum lider gelip konuşabiliyor ama Kıbrıslı Türk lider gelip konuşamıyor. Bu nasıl bir adalet’ demesi ve Kuzey Kıbrıs’taki yeni siyasetin de Türkiye’nin desteğiyle olduğunu söylemesi, Türkiye’nin her koşulda yanımızda olduğunun bir göstergesidir. Rum-Yunan ikilisinin Türkiye’ye karşı ortaya koyduğu kabul edilmez siyaset, Doğu Akdeniz’in artan statüsü ve milli menfaatlerimiz açısından KKTC’nin daha da güçlenmesiyle birlikte Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadelenin taçlandırılması anlamında yapılacak olan hizmetleri takdir ederim.”

Cumhurbaşkanı Tatar son olarak, TC Lefkoşa Büyükelçisi’ne, ataşe ve müşavirlere teşekkür etti.