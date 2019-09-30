Kıbrıs

Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri ve beraberindeki heyeti kabul etti

30 Eylül 2019
Ersin Tatar
Ersin Tatar

Başbakan Ersin Tatar,  Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile göreve yeni atanan 1. Müsteşar Özlem Demir ve Gazimağusa Başkonsolosu Kasım Kaban’ı Başbakanlıkta  kabul ederek bir süre görüştü.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Başbakan Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada 1. Müsteşar Özlem Demir ve ülkede ilk Başkonsolos olarak atanan Gazimağusa Başkonsolosu Kasım  Kaban’a çalışmalarında başarılar diledi.
Gazimağusa’nın gerek bölge nüfusu itibarıyla gerekse DAÜ de öğrenim gören Türkiye’den gelen öğrencilerinden dolayı bu hizmete yoğun ihtiyaç duyulan bir bölge olduğuna dikkat çeken Tatar, konsolosluk hizmetine cevap verecek olan Başkonsolosluğun açılmasının hizmetin  kaliteli ve hızlı bir şekilde alınmasına olanak sağlayacak olmasının da önemli olduğunu kaydetti.

Başkonsolosluk açılmasının yerinde bir karar olduğuna işaret eden Başbakan Tatar, hayırlı olmasını temenni etti.

BAŞÇERİ 

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de kabuldeki konuşmasında, göreve yeni atanan TC Büyükelçilik 1. Müsteşar’ı Demir ve Başkonsolos Kaban’ı Başbakan Tatar’a takdim etti.

Günde yaklaşık bin 200 müracaata cevap vermekte olan Büyükelçilik konsolosluk şubesinin,Gazimağusa’da açılan yeni Başkonsoloslukla yükünü azaltmanın hedeflendiğini anlatan Başçeri,   böylelikle hizmet kalitesinin de artacağına vurgu yaptı.

Ülkede ilk defa Başkonsolosluk açıldığının altını çizen Büyükelçi Başçeri, Başkonsolosluğun  Gazimağusa ile İskele bölgesine hizmet vereceğini anlattı.

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