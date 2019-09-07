Tatar: “Sürecin çok başarılı olacağına inanmıyoruz”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Kıbrıs müzakereleri konusunda Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen hükümet ve muhalefet partilerinin genel başkanları ile yaptığı toplantı sona erdi.

Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantı sonunda siyasi pati başkanları açıklamalarda bulundu.

TATAR: “SÜRECİN ÇOK BAŞARILI OLACAĞINA İNANMIYORUZ”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın söylemlerinden süreçle ilgili çok umut görmediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın BM Genel Sekreteri’nin geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile yapılan görüşmelerle ilgili kendilerine bilgi verdiğini dile getiren Tatar, kendilerinin tutumunun belli olduğunu söyleyerek, “Federal temelde bir çözüm noktasında Crans Montana’da yaşananlardan sonra sürecin devamı şeklinde bir ortam yaratılmaktadır” dedi.

Tatar, UBP olarak görüşlerinin CransMontana’da yaşananlardan ve sonraki gelişmelerden sonra böyle bir sürecin çok da başarılı olacağına inanmadıklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın söylediklerinde de çok umut göremediklerini söyleyen Tatar, “Tabi ki bu bir süreçtir. Tekrar gelinecektir, gidilecektir veya garantör ülkelerle görüşülecektir. Henüz daha garantör ülkelerle görüşülmemiştir. Meseleyi hep birlikte izleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“PAZARTESİ ÇAVUŞOĞLU’NUN KATILI İLE TEKRAR TOPLANACAĞIZ”

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bugün geleceğini dile getiren Tatar, Çavuşoğlu’nun katılımıyla pazartesi saat 10.35’te tekrardan parti başkanlarıyla Cumhurbaşkanlığı’nda bir toplantı düzenleneceğine dikkat çekerek, pazartesi günü de tekrar bilgilendirme yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın kendilerine yeni bir şey söylemediğini dile getiren Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Lute’un ısrarlı bir şekilde arayış içerisinde olduğunu ve iki tarafı yakınlaştırıcı bir hamle içerisinde olduğunu söylediğini kaydetti. Tatar, “Ama somut bir şey ifade edilmedi. Somut bir şey ortaya çıkmış değildir. Dolayısıyla hepbirlikte süreci izleyerek Pazartesi tekrar değerlendirme yaparak bilgi vereceğiz” dedi.

Rum tarafının, “münhasır ekonomik bölgenin” kendilerine verilmesi halinde Türk tarafına yüzde 30 gelir verilmesi önerisinin sorulması üzerine Tatar, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da ifade ettiği gibi, bu konunun 9 Ağustos’ta gündeme geldiğini ve işin detaylarına bakıldığında ortada ciddi bir önerinin olmadığı sonucuna varıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ifadesinde nüfusa göre bir dağılımın olabileceğini yani yüzde 30 diye bir önerinin olduğunu dile getiren Tatar, bu önerilerin Türkiye ile konuşmadan değerlendirilemeyeceğini zaten öneride de “might be” yani verilebilir ifadelerinin kullanıldığını belirtti.

Rum tarafının sırf öneri yapmış olmak için bu öneriyi yaptığını söyleyen Tatar,bu önerinin ciddi bir boyutunun olmadığını kaydetti.

ERHÜRMAN: “SÜRECİN SONUÇ ODAKLI OLMASI VE UCU AÇIK OLMAMASI GEREKİR”

Anamuhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP olarak sürekli yeni bir sürecin başlayabilmesi için biri esasa dair, diğeri de yönteme dair olmak üzere iki konunun halledilmesinin sürecin başarıya ulaşması açısından önemli olduğuna inandıklarını söyledi.

Esasa dair meselenin yani siyasi eşitlik tartışmasının bir an önce ortadan kalkması gerektiğini kaydeden Erhürman, “Herkesin bildiği BM Güvenlik Konseyi’nin son kararında da gerekli atıflar yapılarak, siyasi eşitliğin bir kez daha altı çizildi. Erhürman, siyasi eşitliğin, etkili katılım içermesi gerektiğine atıflar yapılarak, altı çizilen unsur olarak oraya çıktığını söyledi.

Yönteme dair ise iki noktanın altını çizdiklerini dile getiren Erhürman, sürecin sonuç odaklı olması ve ucu açık olmaması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da kendilerine aktardıklarından, kendisinin de bu iki nokta üzerinde durduğunu anlamış olduklarını dile getiren Erhürman, bu süreçte referans şartları veya kavramlarının bu noktaları içerecek şekilde oluşmadığını, bunun üzerindeki çalışmanın devam ettiğini kaydetti.

“Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı da kararlıkla bu noktaların altını çiziyor. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu noktalar üzerinden yürüttüğü referans şartlarını belli bir sonuca bağlamak ve gerçekten sonuç odaklı ucu açık olmayan ve siyasi eşitliği tartışma konusu yapmayan bir sürecin başlamasına yönelik çabasını biz destekliyoruz” şeklinde konuşan Erhürman, bu çabanın kendilerini bir sonuca götürüp götürmeyeceğini de hep birlikte göreceklerini söyledi.

ÖZERSAY: “KOŞULLARDA DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK”

HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, bugünkü bilgilendirmeden sonra koşullarda değişen bir şey olmadığını üzülerek gördüğünü kaydetti.

Kıbrıs Rum siyasi liderliğinin, yönetimi kendileriyle paylaşmaya hazır olmadığını ve bu anlamada bir zihniyet değişiminin de olmadığını söyleyen Özersay, müzakereleri ucu açık götürme noktasında Rum tarafında bir değişiklik olmadığını ve iki hususun son derece önemli olduğunu belirtti.

Özersay şu ifadelere yer verdi:

“Şartlar, koşullar değişmedikçe, mevcut koşullar devam ettiği sürece federasyon müzakeresine girmek, hele hele ucu açık bir müzakereye girmek hata olur diye düşünüyoruz. Biz, bu çerçevede önümüzdeki döneme ilişkin olarak aynı zeminde ve aynı şekilde müzakereleri devam ettirmenin, müzakerelere kaldığı yerden ve hiç bir şey olmadan devam etmek anlamına geldiğini düşünüyoruz.”

Özellikle yönetimi paylaşma adına bir zihniyet değişiminin olması gerektiğine inandıklarını dile getiren Özersay, bu olmadıkça aynı zeminde ve aynı şekilde ucu açık şekilde bu sürecin devam ettirilmesinin bir kısır döngü ile Kıbrıs Türkü’nü hapsetme anlamına geleceğini kaydetti.

Eleştiri ve düşüncelerini de ortaya koyduklarını söyleyen Özersay, geçen süre zarfında bu bilgilendirmenin daha erken zamanda yapılması gerektiğini düşündüklerini söyleyerek, belli kıvama geldikten sonra bilgilendirmenin yapıldığını fakat bundan sonraki süreçte görüşmelerin devam ettiği sürede görüşlerinin alınması halinde daha fazla katkı yapabileceklerini belirtti.

ÖZYİĞİT: “BİR AN ÖNCE ÇERÇEVENİN VE REFERANS ŞARTLARININ NETLEŞMESİ GEREKİYOR”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, 9 Ağustos tarihinde bir araya gelen liderlerin görüşmesinden bir mutabakat çıktığının bilindiğini söyledi. Özyiğit, ortak spor komitesinin kurulması, güven artırıcı önlemler ve Lute’un Kıbrıs’a gelerek referans şartlarını olgunlaşma yönünde temaslar yapmasının değerlendirildiğini kaydetti.

Lute’un bir hafta süreyle her iki liderle mekik diplomasisinde bulunarak, dün akşam da liderler onuruna resepsiyon vererek adadan ayrıldığını dile getiren Özyiğit, yapılan açıklamalar ve verilen bilgilerin de gösterdiği gibi çok önemli mesafelerin kat edildiğini söyledi.

Referans şartlarıyla ilgili net bir mutabakatın gerçekleşmediğinin görüldüğünü, tarafların kendi pozisyonlarıyla ilgili ısrarcı olduklarını dile getiren Özyiğit, Kıbrıs Türk toplum lideri olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini ve çok olumlu bir yolda olunduğunu gördüklerini kaydetti.

Öztiğit, bir an önce çerçevenin ve referans şartlarının netleşmesi gerektiğinin altını çizdiklerini söyleyerek, ileriki süreçte daha da netlik kazanılacağını ve Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ortaya koyduğu çabalara destek verdiklerini belirtti.

DENKTAŞ: “ORTADA BİRŞEY YOK”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın çalışmalar hakkında bilgi verdiğini fakat ortada bir şey olmadığını söyledi.

Bir müddet daha görüşmelerin devam edeceğinin açık olduğunu, elli yıldır konuşulan iki toplumlu, kesimli federasyon meselesinin bir yere varmayacağının açık ortada olduğunu dile getiren Denktaş, bu an için Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yürüttüğü çalışmaları takip etme dışında yapılacak bir şey olmadığını belirtti.

ARIKLI: “HASSASİYETLERİMİZİ DİLE GETİRDİK”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Güney Kıbrıs’tan sürekli manüpilatik haberler konusunda Cumhurbaşkanı ve sözcüsünün suskun kalması ve bu haberlerin toplumda ciddi bir ajitasyona yol açtığı konusunda hassasiyetleri olduğunu söyledi.

İlk defa mekik diplomasiyle karşılaşıldığını, çözüm veya bir mutabakata varılmadığını fakat sürecin devam ettiğini öğrendiklerini dile getiren Arıklı, büyük ihtimalle Ekim ayında belki sürecin devamının gündeme gelebileceğini söyledi.

Kendilerinin hassasiyetlerini dile getirerek gelişmeleri beklemeyi uygun gördüklerini dile getiren Arıklı, Pazartesi günü de Türkiye’nin de düşüncelerini öğreneceklerini kaydetti.