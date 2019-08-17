Kıbrıs

Tatar Pulya Festivali’nin açılışına katıldı

17 Ağustos 2019

Başbakan Ersin Tatar, Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından 11’incisi düzenlenen Yeniboğaziçi Pulya Festivali’nin açılışına katıldı.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Başbakan Ersin Tatar, açılışta yaptığı konuşmada, Yeniboğaziçi’nde geleneksel olarak düzenlenen Pulya Festivali’nin zengin içerikli ve bölge adına önemli bir etkinlik olduğunu söyleyerek düzenleyenleri kutladı.

Başbakan Tatar, Yeniboğaziçi’nin gelişmekte olan ve güzelliklere sahip bir bölge olduğunu ifade ederek, bu güzellikleri ve üretimiyle ülke ekonomisine katkı koyması dileğinde bulundu.

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