Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bitlis’te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 9 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Tatar mesajında;

“Türkiye’de Bingöl’den Tatvan’a gitmekte olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 askerimizin şehit olduğunu, 4 askerimizin de yaralandığını büyük ve derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına yaralı askerlerimize acil şifalar dilerken, şehit düşen askerlerimize rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne başsağlığı dilerim.” dedi