Dünya

Taşıyıcı anneanne: 55 yaşındaki kadın, kendi torununu doğurdu

29 Mart 2019

İngiltere’nin Coventry kentinde 55 yaşındaki bir kadın, rahimsiz doğan kızına taşıyıcı annelik yaparak torununu doğurdu.

İki çocuk annesi olan Emma Miles, taşıyıcı annelik yapabilmek için 38 kilo verdi ve hormon ilaçları aldı.

Miles, 16 yaşında rahmi olmadığını öğrenen ve “çocuk sahibi olamayacağı için üzülen kızına büyük bir hediye vermek için” taşıyıcı annelik fikrini kendisinin ortaya attığını söyledi.

31 yaşındaki kızı Tracy Smith’den alınan yumurtalar, 40 yaşındaki nişanlısı Adam Smith’in spermiyle döllendirildi ve embriyo Miles’ın rahmine yerleştirildi.

İki hafta sonra evlendiler

Evie adı verilen kız bebeğin 16 Ocak’ta dünyaya geldiği ve çiftin iki hafta sonra evlendiği belirtiliyor.

İngiltere’de yasalar, bu yolla doğan bebeklerin velayetini otomatik olarak taşıyıcı anne ve partnerine veriyor.

Tracy Smith, şimdi annesinden çocuğun velayetini almak için yasal işlemlere başladıklarını söyledi.

Dünya genelinde her beş bin kadından birinin rahimsiz doğduğu tahmin ediliyor.

Etiketler


İlgili Makaleler

Astronotlar Uzay yürüyüşüne çıktı

29 Mart 2019

Mısır çöllerindeki 40 milyon yıllık Balina fosilleri

29 Mart 2019

Vatikan’dan çocuk istismarına karşı yeni yasa: Zaman aşımı 20 yıla çıkarıldı

29 Mart 2019

Çin’de Pangolin kaçakçılığı operasyonu.. 103’ü canlı 155 pangolin ele geçirildi

29 Mart 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı