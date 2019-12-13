Kıbrıs

Taşınmaz Mal Komisyonuna başvuru süresi hakkındaki tasarı komiteden geçti

13 Aralık 2019

Taşınmaz Mal Komisyonuna (TMK) başvuru süresinin, iki yıl daha uzatılmasını öngören tasarı komiteden geçti.

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında, bugün toplandı.
Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, gündeminde bulunan, “Anayasa’nın 159’uncu Maddesinin (1)’inci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü ve Yasa Tasarısı’nı oybirliği ile onayladı.
İlgili tasarı, Taşınmaz Mal Komisyonuna (TMK) başvuru süresinin, iki yıl daha uzatılmasını öngörüyor.
UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığındaki Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Doğuş Derya, UBP Milletvekilleri  İzlem Gürçağ Altuğra ve Yasemi Öztürk ile HP Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu ve Erek Çağatay katıldı.



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