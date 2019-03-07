Taşımacılıktaki sorunlar Maliye bakanlığı’nda ele alındı

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kamu Araçları İşletmecileri Birliği’nden (KAR-İŞ) bir heyeti kabul etti; taşımacılık sektöründeki sorunlar ele alındı.

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Özdemir Kalkanlı da hazır bulundu.

AKANDERE

Bakanlık açıklamasına göre KAR-İŞ Başkanı Beksan Bekir Akandere görüşmede, yeni yönetiminin çalışma programı hakkında Bakan Denktaş’a bilgiler verdi.

Akandere, taşımacılıkla ilgili sıkıntıların ele alındığı görüşmede, sektörün ciddi anlamda sıkıntıları olduğunu söyledi ve sorunlara daha köklü bir çözüm üretmek amacıyla daha verimli çalışabilecek bir komite oluşması gerektiğini kaydetti.

21 koltuk üzerindeki araçlara yapılan gümrük muafiyetinden dolayı Denktaş’a teşekkür eden Akandere, minibüsüler kategorisinde de muafiyet talebinde bulundu.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş da konuşmasında ülkede artık daha verimli hizmet eden toplu taşımacılık sisteminin hayat bulması için gerekli desteğin sağlanmasına yönelik adımlar atıldığını ancak henüz istenilen noktaya ulaşılamadığını söyledi.

Denktaş, muafiyetler konusunda yaptıkları iyileştirmelere ek olarak neler yapılabileceğini ise bakanlık olarak ele alacaklarını da ifade etti.