Kıbrıs

Tasarı yasallaşırsa yüzde 1 vergi iadesi uygulanacak

19 Şubat 2019

“Kredi Kartı ve Debit Kart ile Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması Hakkında Yasa Tasarısı” halkın bilgi ve görüşüne sunuldu

“Kredi Kartı ve Debit Kart ile Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması Hakkında Yasa Tasarısı” adıyla hazırlanan tasarı da, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgi ve görüşüne sunuldu.

Tasarıyla, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması, kredi kartı veya debit kartla (banka kartı) alışverişin teşvik edilmesi yoluyla belge düzenine uyulması ve bu yolla Gelir ve Vergi Dairesi’nin piyasayı kontrolünün kolaylaştırılması ve gelirlerin artırılması amaçlanıyor.

Tasarı yasallaşırsa, kredi kartı ve debit kartla yapılan perakende mal ve hizmet alımlarındaki ödemelerde, istisnalar dışında yüzde 1 vergi iadesi uygulanacak.

Tasarıyla ilgili görüş ve önerilerin Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak sunulması istendi.

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