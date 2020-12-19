Taş Devri’nde ölen avcıların kemiklerinden ok yapıldığı keşfedildi

Arkeologlar, Hollanda’da insan kemiklerinden yapılmış Taş Devri’ne ait ok uçları keşfetti.

Binlerce yıl önce, Birleşik Krallık’ın bulunduğu topraklar ve Avrupa, Doggerland adlı bir kara parçasıyla birbirine bağlıydı. Arkeologlar söz konusu ok uçlarının bu bölgede yaşayan avcılar tarafından kullanıldığını düşünüyor.

Daily Mail’in haberine göre, keşfedilen kemikten oyulma yüzlerce diken benzeri noktadan 9’unu inceleyen arkeologlar, bunların milattan önce 7500’le 5300 yılları arasında yapılıp kullanıldığını gösterdi. Ancak kemiklerin türünü belirlemek için görsel analiz kullanmak imkansızdı. Zira kemikler zaman içinde fazlasıyla değişikliğe uğramıştı. Bu yüzden araştırma ekibi, kütle spektrometresi ve diğer teknikleri kullanarak kemiklerin içinde korunan proteini çıkardı.

Leiden Üniversitesi’nden Arkeolog Joannes Dekker, bulguların, ok uçlarından 7’sinin kızıl geyik kemiği ve boynuzundan, ikisininse insan kalıntılarından oyulduğunu gösterdiğini bildirdi. Geyik kemiğinin, hayvanın zarafetini ve hızını çağrıştırması için kullanıldığını belirten Dekker, insan kemiğinin bir rastlantı olmadığını, ölen güçlü avcıların özelliklerini kendine geçirmek isteyenlerin onların kemiklerini kullandığını düşündüğünü ifade etti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

Bunlar sadece törensel ögeler değildi. Hepsi yeniden bilenmiş. Kullanım ve aşınma gösteriyor.

Bununla birlikte arkeologlar, uçların oklarda kullanıldığını düşünmesine rağmen düşük de olsa mızrak ihtimalinin bulunduğunu ifade etti.