Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi görüşülüyor

Genel Kurul’da 335 milyon 682 bin 500 TL’lik Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi görüşülmeye devam ediyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi görüşmelerini Çiftçiler Birliği heyeti de izliyor.

ŞAHALİ

CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Tarım hepimizin hayatının olmazsa olmazı” diyerek başladığı konuşmasında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın 2019 yılına ilişkin faaliyet raporu sunmadığını belirterek, bunu eleştirdi.

Bakanlığın rapora yazacak somut bir şey bulamadığını savunan Şahali, hali hazırda yürürlükteki uygulamaların kararları verilirken, mevcut bakanın eleştirilerini unutmadıklarını ifade etti. Şahali, “Hazırda bulduklarını sürdürüyor olduklarını söylemek gerekse de, Tarım Bakanından bir rapor görmek isterdik” dedi.

Bakan Dursun Oğuz’un yurt dışı gezilerini de eleştiren Şahali, “Gelen her davete icabet ederseniz, değil bakanlığa uğramak, memlekette kalmak bile mümkün olmaz” dedi.

Geçmişte verdikleri kararların arkasında olduklarını belirten Şahali, belli başlı temel göstergelerden örnekler verdi.

Hükümetin hazırda bulduğu 2019 bütçesinin, yüzde 30 enflasyon baskısı altındayken hazırlandığını söyleyen Şahali, tarıma ayrılan bütçe ödeneklerini hatırlattı.

Kendi dönemlerinde yapılan işlere örnekler veren Şahali, “Biz cefasını çektik, siz sefasını süreceksiniz” dedi.

Tarım kesimine, Kıbrıs Türk çiftçisine yeniden itibar kazandırılması gerektiğini vurgulayan Şahali, bu ülkede kamudan maaş çeken hiç kimsenin tarımsal destekten yararlanamayacağına vurgu yaptı.

Tarımdaki emeğin, mutlak karşılığı alınacak güvencesine sahip olmadığını, bu sebeple de fona ve sigortaya aktarılan paraya kör kuyuya atılmış muamelesi yapmanın doğru olmadığını söyleyen Şahali, bakanlık bütçesine yapılan yüzde 5 büyümenin anlamının, tarımsal desteklerin azalması anlamına geldiğini kaydetti.

2020’nin tarımsal bir felakete dönüşebileceği düşüncesinde olduklarını, bu sebeple de bütçenin en az 30 milyon daha arttırılması gerektiğini söylediklerine dikkat çeken Şahali, bunu kendilerinin değil de, mevcut bakanın söylemesi gerektiğini aktardı.

2020’nin ülke çiftçisi için çok zor bir yıl olacağını vurgulayan Erkut Şahali, TC ile imzalanacak ekonomik protokolün imzalanmaması konusunda da eleştirilerde bulundu.

Tarım Entegre Kayıt Sistemi’nin hala oluşturulamamasını da eleştiren Şahali, mezbaha kriterlerinin belirlendiğini, ancak raporun yayımlanmadığını söyledi. Şahali, standartların uygulanması konusunda hangi adımların atıldığını sordu.

Tarım destek bütçesinin açıklanıp açıklanmadığını soran Şahali, kendi bakanlığı döneminden örnekler verdi.

Cypfruvex’in her yıl tekrar tekrar zarar etmesinin sebeplerine değinen Şahali, Cypruvex’in bugün tek avantajının konsantre tesisi olduğunu kaydetti.

Şahali, Cypfruvex’in Kıbrıs Türk narenciye üreticisinin güvencesi, garantisi olduğunu vurgulayarak, onun için onu anlayana emanet etmek gerektiğini kaydetti.

Binboğa konusunda da gerekenlerin yapılması gerektiğine işaret eden Şahali, lavanta üretimi konusuna değinerek, lavanta bitkisinin yaşama tutunması için 3 yıl sürece mutlak sulama gerektirdiğini, lavanta bitkisinin ancak nazarlık olabileceğini, kurtarma amacıyla kullanılamayacağına dikkat çekti.

Kenevir konusunun doğru planlanması halinde çok karlı, ancak doğru yönetilemediği zaman da felaketle sonuçlanabilecek bir alan olduğunu söyleyen Şahali, gerçekten bir açılım faaliyeti düşünülüyorsa bu konun ele alınabileceğini kaydetti.

Çok beklenen bir yasa olan Hal Yasası’nın meclise gelmemesi konusunda eleştirilerde bulunan Şahali, her kesim tarafından, çok beklenen böyle bir yasanın oy birliği ile meclisten geçmesinin önemine işaret etti.

İmar planı konusunun tarımsal bacağı konusuna değinen Şahali, 1 yıl önce başlayan süreç için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz’un, İçişleri Bakanlığı ile bir temasta bulunulmadığı söylemlerini eleştirdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı daireler konusunda teker teker fikirlerini belirten Erkut Şahali, KKTC’de bugün taşıma suyla, değirmen döndürmeye çalışıldığını savundu.

KKTC’nin içme ve kullanma suyu ihtiyacına ve Türkiye’den gelen su miktarına değinen Şahali, su projesi kapsamında kendi dönemlerinde yapılan işler konusunda bilgiler vererek, gerçekleştirilmesi gereken projelere değindi.

Ülkedeki atık ilaçlar konusunda süratle harekete geçilmesi gerektiğini dile getiren Şahali, hükümetin bu konuda isteği olup olmadığını sorarak, hükümetin bu konuyu biran önce sonuçlanması için engel görmediklerini de kaydetti.

Devlet üretme çiftliklerinin durumunu da soran Şahali, ülkede hastalık direnci yüksek hayvan üretme konusunun da sürekli göz ardı edildiğini dile getirerek, bugünün koşullarına göre de hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Ata tohumlarının çoğaltılması gerektiğini söyleyen Şahali, devlet üretme çiftliğinin arazileri ile ilgili de bilgiye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Çet raporu gerektiren durumlarda raporun alınmasının zorunlu olduğunu dile getiren Şahali, çet raporunun gereklilik olduğunu isteğe bağlı olmadığını kaydetti.

Süt üreticisinin muntazam şekilde ödenmesinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Şahali, Sütek’in binasının büyütülmesi maksadıyla hazırlanan dosyayı da görmek istediğini belirtti.

Toprak Ürünleri Kurumu’nun çok yorgun düştüğünü ve kuruma dört gözle bakılması gerektiğini söyleyen Şahali, kurumun yapısının geliştirilmesi için de çalışmaların yapılması gerektiğini kaydetti.

Tarıma genç ve Kıbrıslı Türk girişimi sağlamak gerektiğine dikkat çeken Şahali, bu konuda gerekli girişimlerin de yapılması gerektiğini ve tarım koleji konusunda da somut bir adım göremediklerini belirtti.

DERYA

CTP Milletvekili Doğuş Derya da konuşmasında, sürdürülebilir kalkınma politikalarının doğru dürüst şekillendirilemediğini belirtti.

Dünyada değişen iklim hakkında bilgiler veren Derya, küresel ısınma ve dünyadaki sürdürülebilir ihtiyaçlarının karşılanması konusunda özellikle ülkede yeterince farkındalık yaratılmadığını kaydetti.

Dünyadaki su kayıplarının sebebiyet vereceği olayları örneklerle anlatan Derya, bunları öngören politikalar üretilmesi gerektiğini belirtti.

Tarım Bakanlığı’nın rapor dağıtmamasını da eleştiren Derya, Bakanlığın teşvik ve projelerinin ne olduğunu nereden öğrenebileceklerini sordu.

Bazı Belediyelerin ata tohumlarının çoğaltılabilmesi için çok çabalar harcadıklarını gördüklerini dile getiren Derya, Bakanlığın bu tohumlarla ilgi bir çalışması olduğunu göremediklerini söyledi.

CANDAN

CTP Milletvekili Armağan Candan da, Gıda güvenliği ile ilgili ülkede oluşturulmaya çalışan stratejiden bahsetmek istediğini kaydetti.

Tarım Bakanlığı’nın Gıda Güvenliği içinde ciddi bir devinim içerisinde olduklarını dile getiren Candan, Avrupa Birliği uyum stratejisi konusunda da önemli çalışmalar yapıldığını belirtti.

AB mevzuatının yarıya yakını gıda güvenliği ve kırsal kalkınma ile alakalı olduğunu belirten Candan, AB çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Bitki sağlığı yasası konusunda nerede olunduğunu soran Candan, AB uyum komitesi olarak birçok çalışmalar yaparak tüzükler hazırladıklarını söyleyerek çalışılması gereken yasalar hakkında bilgiler istedi.

Hayvan hastalıklarının ülkede yok edilmesi projesinin önemine dikkat çeken Candan, mezbahalar projesi için de AB’den alınan katkılar hakkında bilgi istedi.

ŞAHİNER

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de, ülkedeki tarımın hak ettiği yere getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Ülke içerisinde iç piyasada tüketilen ve üretilen ürünler hakkında konuşan Şahiner, üreticilerin artık üretemeyecek duruma gelmesinden dolayı ithalata yönelmeden kaynaklanan fiyat artışının sürekli yaşandığını söyledi.

İşsizlik ve ekonomik çöküş yaratılmaması için tarımın önemine dikkat çeken Şahiner, üretim yapılması gerektiğini kaydetti.

Tarım Bakanlığı’nın bütçesinin yıkımın işaretçisi olduğunu savunan Şahiner, bu yılki ayrılan kaynağın bakanlığa yeterli olmayacağını söyledi.