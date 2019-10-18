Kıbrıs

Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçlarını açıkladı

18 Ekim 2019
sebze-meyve

Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçlarını açıkladı. Tarım Dairesi, ithal ürünlerden sultani ve siyah üzümle 3 çeşit elmada, yerli ürünlerde ise biberde kalıntı belirlendi.

Tarım Dairesi, ithal ürünlerden sultani ve siyah üzümle 3 çeşit elmada, yerli ürünlerde ise biberde kalıntı belirlendiğini açıkladı.

53 numuneden 48 numunenin temiz olduğu ithal ürünlerde limit üstü kalıntı tespit edilen 3 ürün, firmanın isteği üzerine imha edilirken, 2 ürün de menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerden ise 8 numuneden 7’si temiz olup, limit üstü kalıntı belirlenen 1 ürünün hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Tarım Dairesi, 11-17 Ekim tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirdi.

Etiketler

İlgili Makaleler

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tüzük hazırladı

18 Ekim 2019
süt

Süt bedelleri ödeniyor

18 Ekim 2019

Kuzeyden güneye geçtiği iddia edilen mülteci sayısı 9 bini aştı

18 Ekim 2019

AKEL’den altın pasaportlarla ilgili tepki

18 Ekim 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı