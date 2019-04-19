Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 12- 18 Nisan 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden: Çeri Domates , Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Erik, Sığır-Koyun Besi Yemleri ve Süt Yemleri,Erik , Soya Küsbesi Çilek, Greyfurt, Karpuz, Nar ve Tatlı Pul Biber olmak üzere 39 numuneden 34’ü temiz olup 5 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

SVS Tic. Ltd. ait ithal armut(S:M) ve yeşil erik, Nuri Ersoy ait ithal nar ,Halil Kasap Paz.Ltd’e ait can erik ve Onbaşı İşl. Ltd’e ait elma granny’den alınan numunede yapılan Laboratuvar analizi neticesinde pestisit oranının limit üstü çıkmasından dolayı, ürünler firmanın isteği üzerine İMHA veya MENŞEİNE İADE edilecektir.

Yerli ürünlerden Domates, Enginar, Biber ,Salatalık,Valencia Portakal ve Böğrülce olmak üzere 20 numuneden 19’u temiz olup 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Mağusa’da biber üretimi yapan Reşit Açıkgöz’ün ürününden alınan numunede, limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz

2 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

3 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(Deveci) Limit üstü

4 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz

5 SVS Tic. Ltd. İthal Karpuz Temiz

6 Pınarlı Koop Ltd. İthal Beşyem Manolya Besi Yemi Temiz

7 Halil Kasap Paz. İthal Can Erik Limit üstü

8 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Stk) Temiz

9 Halil Kasap Paz. İthal Armut(S:M) Temiz

10 Köşe Tic Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz

11 Köşe Tic Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

12 Köşe Tic Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

13 SVS Tic. Ltd. İthal Çilek Temiz

14 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(Ank) Temiz

15 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

16 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz

17 SVS Tic. Ltd. İthal Yeşil Erik Limit üstü

18 Özçağ Free Port İthal Soya Küsbesi Temiz

19 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Karpuz Temiz

20 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Greyfurt Temiz

21 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Erik Temiz

22 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

23 Nuri Ersoy Ltd. İthal Nar Limit üstü

24 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

25 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

26 Pınarlı Koop Ltd. İthal Beşyem Lale Süt Yemi Temiz

27 M.Hacı Ali Ltd İthal Soya Küsbesi Temiz

28 Gazi Karakaş Çift. İthal Cp Sığır Süt 19 Prt Temiz

29 Baharyolu Ltd. İthal Tatlı Pul Biber Temiz

30 Baharyolu Ltd. İthal Acı Pul Biber Temiz

31 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

32 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Granny) Limit üstü

33 TÜK İthal Sığır Süt Yemi 16 Prt Temiz

34 TÜK İthal Koyun Süt Yemi 15 Prt Temiz

35 TÜK İthal Sığır Besi Yemi 14 Prt Temiz

36 TÜK İthal Sığır Besi Yemi Gel. 16 Prt Temiz

37 TÜK İthal Sığır Süt Yemi 18 Prt Temiz

38 TÜK İthal Sığır Süt Yemi 21 Prt Temiz

39 TÜK İthal Sığır Süt Yemi 19 Prt Temiz

40 Fatma Sesigüzel İskele Enginar Temiz

41 Fatma Sesigüzel İskele Enginar Temiz

42 Mehmet Ekenleroğlu İskele Enginar Temiz

43 Mehmet Ekenleroğlu İskele Enginar Temiz

44 Fatma Sesigüzel İskele Enginar Temiz

45 Mustafa Bayramoğlu İskele Enginar Temiz

46 Gökhan Öztugay İskele Enginar Temiz

47 Sema Oğur İskele Enginar Temiz

48 Mehmet Sepetçi Mağusa Domates Temiz

49 Ayhan Gök Mağusa Salatalık Temiz

50 Reşit Açıkgöz Mağusa Biber Limit üstü

51 Mustafa Tat Mağusa Domates Temiz

52 Hakan Esergül Mağusa Biber Temiz

53 Sadamir Ltd. Güzelyurt Valencia Portakal Temiz

54 Abide Kuşaf Yeniboğaziçi Enginar Temiz

55 Emir Hüseyin Doygundağ Yeniboğaziçi Enginar Temiz

56 Mehmet Gazi Mormenekşe Enginar Temiz

57 Yeliz Akbelli Mormenekşe Enginar Temiz

58 Hüseyin Gazi Mormenekşe Enginar Temiz

59 Mustafa Karagözlü Yıldırım Böğrülce Temiz