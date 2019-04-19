Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı
Tarım Dairesi 12- 18 Nisan 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden: Çeri Domates , Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Erik, Sığır-Koyun Besi Yemleri ve Süt Yemleri,Erik , Soya Küsbesi Çilek, Greyfurt, Karpuz, Nar ve Tatlı Pul Biber olmak üzere 39 numuneden 34’ü temiz olup 5 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
SVS Tic. Ltd. ait ithal armut(S:M) ve yeşil erik, Nuri Ersoy ait ithal nar ,Halil Kasap Paz.Ltd’e ait can erik ve Onbaşı İşl. Ltd’e ait elma granny’den alınan numunede yapılan Laboratuvar analizi neticesinde pestisit oranının limit üstü çıkmasından dolayı, ürünler firmanın isteği üzerine İMHA veya MENŞEİNE İADE edilecektir.
Yerli ürünlerden Domates, Enginar, Biber ,Salatalık,Valencia Portakal ve Böğrülce olmak üzere 20 numuneden 19’u temiz olup 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
Mağusa’da biber üretimi yapan Reşit Açıkgöz’ün ürününden alınan numunede, limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz
2 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
3 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(Deveci) Limit üstü
4 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz
5 SVS Tic. Ltd. İthal Karpuz Temiz
6 Pınarlı Koop Ltd. İthal Beşyem Manolya Besi Yemi Temiz
7 Halil Kasap Paz. İthal Can Erik Limit üstü
8 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Stk) Temiz
9 Halil Kasap Paz. İthal Armut(S:M) Temiz
10 Köşe Tic Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz
11 Köşe Tic Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
12 Köşe Tic Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
13 SVS Tic. Ltd. İthal Çilek Temiz
14 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(Ank) Temiz
15 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
16 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz
17 SVS Tic. Ltd. İthal Yeşil Erik Limit üstü
18 Özçağ Free Port İthal Soya Küsbesi Temiz
19 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Karpuz Temiz
20 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Greyfurt Temiz
21 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Erik Temiz
22 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
23 Nuri Ersoy Ltd. İthal Nar Limit üstü
24 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
25 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
26 Pınarlı Koop Ltd. İthal Beşyem Lale Süt Yemi Temiz
27 M.Hacı Ali Ltd İthal Soya Küsbesi Temiz
28 Gazi Karakaş Çift. İthal Cp Sığır Süt 19 Prt Temiz
29 Baharyolu Ltd. İthal Tatlı Pul Biber Temiz
30 Baharyolu Ltd. İthal Acı Pul Biber Temiz
31 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
32 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Granny) Limit üstü
33 TÜK İthal Sığır Süt Yemi 16 Prt Temiz
34 TÜK İthal Koyun Süt Yemi 15 Prt Temiz
35 TÜK İthal Sığır Besi Yemi 14 Prt Temiz
36 TÜK İthal Sığır Besi Yemi Gel. 16 Prt Temiz
37 TÜK İthal Sığır Süt Yemi 18 Prt Temiz
38 TÜK İthal Sığır Süt Yemi 21 Prt Temiz
39 TÜK İthal Sığır Süt Yemi 19 Prt Temiz
40 Fatma Sesigüzel İskele Enginar Temiz
41 Fatma Sesigüzel İskele Enginar Temiz
42 Mehmet Ekenleroğlu İskele Enginar Temiz
43 Mehmet Ekenleroğlu İskele Enginar Temiz
44 Fatma Sesigüzel İskele Enginar Temiz
45 Mustafa Bayramoğlu İskele Enginar Temiz
46 Gökhan Öztugay İskele Enginar Temiz
47 Sema Oğur İskele Enginar Temiz
48 Mehmet Sepetçi Mağusa Domates Temiz
49 Ayhan Gök Mağusa Salatalık Temiz
50 Reşit Açıkgöz Mağusa Biber Limit üstü
51 Mustafa Tat Mağusa Domates Temiz
52 Hakan Esergül Mağusa Biber Temiz
53 Sadamir Ltd. Güzelyurt Valencia Portakal Temiz
54 Abide Kuşaf Yeniboğaziçi Enginar Temiz
55 Emir Hüseyin Doygundağ Yeniboğaziçi Enginar Temiz
56 Mehmet Gazi Mormenekşe Enginar Temiz
57 Yeliz Akbelli Mormenekşe Enginar Temiz
58 Hüseyin Gazi Mormenekşe Enginar Temiz
59 Mustafa Karagözlü Yıldırım Böğrülce Temiz