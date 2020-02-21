Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi, ithal iki ürün ile yerli dört üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit etti.

Tarım Dairesi 14– 20 Şubat tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ürünlerden 41 numuneden 39 numune temiz çıkarken,iki üründe Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildi.

SVS Tic.Ltd ait elma (starking) menşeine iade edilirken, SVS Tic. Ltd ait armut (deveci) firmanın isteği üzerine imha edildi.

Yerli ürünlerden 25 numuneden 21 numune temiz olup, dört üründe Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü bulundu.

Gazimağusa sakinlerinden Ümmü Gülsün Tuğrul’a ait sivri biberde, Aydınköy sakinlerinden Ahmet Ali Sönmez’e ait domateste ve Yeşilırmak sakinlerinden Figen Karafistan’a ait çilekte Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden, ürünlerin hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.

Gazimağusa sakinlerinden Fatma Dağtepe’ye ait pazıda Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde, Yüksek Limitli Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden, ürünün imhasına karar verildi.