Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıkladı

Tarım Dairesi 22 – 29 Ağustos 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden: Mısır Yemlik, Sığır Süt Yemleri, Üzüm, Elma Çeşitleri, Taze Fasulye, Armut, Şeftali, Nektarin, Havuç, Karpuz, Çilek, Çeri Domates, Kayısı, Besi Yemi, Ispanak, Beyaz Lahanai olmak üzere 53 numuneden 45 numune temiz çıkmış, 8 numunede ise limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Köşe Tic. Ltd. ait Şeftali ve Havuç ve Halil Kasap Paz. Ltd. ait Şeftali ve Havuç limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler firmaların isteği üzerine menşeine iade edilecektir.

Nuri Ersoy. Ltd. ait Ispanak ve Elma Gala ve Deftera Gıda Ltd. ait Şeftali numunesinde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilecektir.

SVS Tic. Ltd. ait Havuç da limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

Yerli ürünlerden: Marul, Semizotu, Salatalık, Domates, Maydanoz, Üzüm Çeşitleri olmak üzere 13 numuneden 10’u temiz çıkmış, 1 numunede tavsiye dışı bitki koruma ürünü kalıntısına ve 2 numunede de limit üstü bitki koruma ürününe rastlanmıştır.

Mağusa’da Semizotu üretimi yapan Atilla Aslan’ın ürününden alınan numunelerde tavsiye dışı bitki koruma ilacı kullanılmasından dolayı ürün imha edilmiştir.

Kırıkkale’de Üzüm üretimi yapan Çiğdem Kırıkkaleli’nin ürününden alınan numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı üreticinin isteği üzerine ürün imha edilmiştir.

Mağusa’da Salatalık üretimi yapan Murat Dağtekin ürününden alınan numunelerde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki Laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Mağusa’da Maydanoz üretimi yapan Derya Gözalp Çemender, Yeşilyurt’ta Sultani Üzüm üretimi yapan Emine Çaluda ve Hisarköy’de Beyaz Üzüm üretimi yapan Şerife Saçar’ın ürünlerinden alınan numunelerde bu hafta yapılan laboratuvar analizleri sonucunda limitüstü bitki koruma ürününe rastlanmamasından dolayı ürünlerin hasadına izin verilmiştir.