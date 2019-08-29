Kıbrıs

Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıkladı

29 Ağustos 2019
gıda-denetim

Tarım Dairesi 22 – 29 Ağustos 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden: Mısır Yemlik, Sığır Süt Yemleri, Üzüm, Elma Çeşitleri, Taze Fasulye, Armut, Şeftali, Nektarin, Havuç, Karpuz, Çilek, Çeri Domates, Kayısı, Besi Yemi, Ispanak, Beyaz Lahanai olmak üzere 53 numuneden 45 numune temiz çıkmış, 8 numunede ise limit üstü ilaç  kalıntısına rastlanmıştır.

Köşe Tic. Ltd. ait  Şeftali ve Havuç ve Halil Kasap Paz. Ltd. ait Şeftali ve Havuç  limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı    ürünler firmaların isteği üzerine menşeine iade edilecektir.

Nuri Ersoy. Ltd. ait Ispanak  ve Elma Gala ve  Deftera Gıda Ltd. ait Şeftali numunesinde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine  imha edilecektir.

SVS Tic. Ltd. ait Havuç da limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine  imha edilmiştir.

Yerli ürünlerden: Marul, Semizotu, Salatalık, Domates, Maydanoz, Üzüm Çeşitleri olmak üzere 13 numuneden  10’u temiz çıkmış, 1 numunede tavsiye dışı  bitki koruma ürünü kalıntısına ve 2 numunede de limit üstü bitki koruma ürününe  rastlanmıştır.

Mağusa’da  Semizotu üretimi yapan Atilla Aslan’ın ürününden alınan numunelerde  tavsiye dışı bitki koruma ilacı  kullanılmasından dolayı ürün imha edilmiştir.

Kırıkkale’de Üzüm üretimi yapan Çiğdem Kırıkkaleli’nin ürününden  alınan numunede  limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı  üreticinin isteği üzerine ürün imha edilmiştir.

Mağusa’da Salatalık üretimi yapan Murat Dağtekin ürününden alınan numunelerde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki Laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Mağusa’da Maydanoz üretimi yapan Derya Gözalp Çemender, Yeşilyurt’ta Sultani Üzüm üretimi yapan Emine Çaluda            ve Hisarköy’de Beyaz Üzüm üretimi yapan Şerife Saçar’ın ürünlerinden alınan numunelerde bu hafta yapılan laboratuvar analizleri sonucunda limitüstü bitki koruma ürününe rastlanmamasından dolayı ürünlerin hasadına izin verilmiştir.

 

 

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

  
1

M.Hacı Ali Ltd

İthal

Mısır(Yemlik)

Temiz

  
2

Pınarlı Tarım Hay. İşl.

İthal

Cp Sığır Süt Yemi

Temiz
3

Üzüm

İthal

Yoran Tarım

Temiz
4

Elma(Gala)

İthal

Yoran Tarım

Temiz
5

Taze Fasulye

İthal

SVS Tic. Ltd.

Temiz

  
6

Elma Golden

İthal

SVS Tic. Ltd.

Temiz

  
7

Elma(Stk)

İthal

SVS Tic. Ltd.

Temiz

  
8

Armut(S:M)

İthal

SVS Tic. Ltd.

Temiz

  
9

Şeftali

İthal

SVS Tic. Ltd.

Temiz

  
10

Nektarin

İthal

SVS Tic. Ltd.

Temiz

  
11

Taze Fasulye

İthal

Nuri Ersoy Ltd.

Temiz

  
12

Havuç

İthal

Nuri Ersoy Ltd.

Temiz

  
13

Karpuz

İthal

Nuri Ersoy Ltd.

Temiz

  
14

Şeftali

İthal

Nuri Ersoy Ltd.

Temiz
15

Elma(Gala)

İthal

Nuri Ersoy Ltd.

Temiz

  
16

Çilek

İthal

Onbaşı İşl. Ltd.

Temiz

  
17

Çeri Domates

İthal

Onbaşı İşl. Ltd.

Temiz

  
18

Havuç

İthal

Onbaşı İşl. Ltd.

Temiz

  
19

Elma(Gala)

İthal

Nuri Ersoy Ltd.

Temiz

  
20

Elma(Granny)

İthal

Nuri Ersoy Ltd.

Temiz

  
21

Havuç

İthal

Nuri Ersoy Ltd.

Temiz

  
22

Şeftali

İthal

Nuri Ersoy Ltd.

Temiz
23

Kayısı

İthal

Nuri Ersoy Ltd.

Temiz
24

Elma(G.S)

İthal

SVS Tic. Ltd.

Temiz
25

Elma(Gala)

İthal

SVS Tic. Ltd.

Temiz
26

Havuç

İthal

SVS Tic. Ltd.

İmha

27

Armut(S:M)

İthal

SVS Tic. Ltd.

Temiz
28

Nektarin

İthal

SVS Tic. Ltd.

Temiz
29

Şeftali

İthal

SVS Tic. Ltd.

Temiz
30

Armut(S:M)

İthal

Onbaşı İşl. Ltd.

Temiz
31

Şeftali

İthal

Onbaşı İşl. Ltd.

Temiz
32

Nektarin

İthal

Onbaşı İşl. Ltd.

Temiz
33

Manolya Besi Yemi

İthal

Pınarlı Tarım Hay. İşl. Ltd.

Temiz
34

Armut Santa Maria

İthal

Nuri Ersoy Ltd.

Temiz
35

Elma Gala

İthal

Nuri Ersoy Ltd.

İmha

36

Ispanak

İthal

Nuri Ersoy Ltd.

İmha

37

Çeri Domates

İthal

Nuri Ersoy Ltd.

Temiz
38

Beyaz Lahana

İthal

Nuri Ersoy Ltd.

Temiz
39

Havuç

İthal

Halil Kasap Paz.Ltd.

Menşeine İade
40

Şeftali

İthal

Halil Kasap Paz.Ltd.

Menşeine İade
41

Elma Gala

İthal

Halil Kasap Paz.Ltd.

Temiz
42

Elma Granny Smith

İthal

Köşe Tic. Ltd.

Temiz
43

Havuç

İthal

Köşe Tic. Ltd.

Menşeine İade
44

Şeftali

İthal

Köşe Tic. Ltd.

Menşeine İade
45

Elma Gala

İthal

Deftera Gıda Ltd.

Temiz
46

Havuç

İthal

Deftera Gıda Ltd.

Temiz
47

Şeftali

İthal

Deftera Gıda Ltd.

İmha

48

Sığır Süt Yemi 16 Std.

İthal

TÜK

Temiz
49

Sığır Besi Yemi 14 Std.

İthal

TÜK

Temiz
50

Sığır Süt Yemi 19

İthal

TÜK

Temiz
51

Sığır Süt Yemi 21

İthal

TÜK

Temiz
52

Elma Golden

İthal

Onbaşı İşl. Ltd.

Temiz
53

Elma Starking

İthal

Onbaşı İşl. Ltd.

Temiz
54

Marul

Mağusa

Atilla Aslan

Temiz
55

Semizotu

Mağusa

Atilla Aslan

İmha

56

Hıyar

Mağusa

Murat Dağtekin

Limit Üstü
57

Domates

Mağusa

Musa Şeker

Temiz
58

Maydanoz

Mağusa

Derya Gözalp Çemender

Temiz
59

Kırmızı Üzüm

Akıncılar

Nejat Karaismail

Temiz
60

Beyaz Üzüm

Akıncılar

Nejat Karaismail

Temiz
61

Beyaz Üzüm

Akıncılar

Mustafa Özten

Temiz
62

Beyaz Üzüm

Akıncılar

Mustafa Özten 2

Temiz
63

Üzüm

Kırıkkale

Çiğdem Kırıkkaleli

İmha

64

Verigo Üzüm

Cengizköy

Sezgin Yalçıner

Temiz
65

Sultani Üzüm

Yeşilyurt

Emine Çaluda

Temiz
66

Beyaz Üzüm

Hisarköy

Şerife Saçar

Temiz
 

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