Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçları açıkladı
Tarım Dairesi 22 – 29 Ağustos 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden: Mısır Yemlik, Sığır Süt Yemleri, Üzüm, Elma Çeşitleri, Taze Fasulye, Armut, Şeftali, Nektarin, Havuç, Karpuz, Çilek, Çeri Domates, Kayısı, Besi Yemi, Ispanak, Beyaz Lahanai olmak üzere 53 numuneden 45 numune temiz çıkmış, 8 numunede ise limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
Köşe Tic. Ltd. ait Şeftali ve Havuç ve Halil Kasap Paz. Ltd. ait Şeftali ve Havuç limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler firmaların isteği üzerine menşeine iade edilecektir.
Nuri Ersoy. Ltd. ait Ispanak ve Elma Gala ve Deftera Gıda Ltd. ait Şeftali numunesinde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilecektir.
SVS Tic. Ltd. ait Havuç da limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.
Yerli ürünlerden: Marul, Semizotu, Salatalık, Domates, Maydanoz, Üzüm Çeşitleri olmak üzere 13 numuneden 10’u temiz çıkmış, 1 numunede tavsiye dışı bitki koruma ürünü kalıntısına ve 2 numunede de limit üstü bitki koruma ürününe rastlanmıştır.
Mağusa’da Semizotu üretimi yapan Atilla Aslan’ın ürününden alınan numunelerde tavsiye dışı bitki koruma ilacı kullanılmasından dolayı ürün imha edilmiştir.
Kırıkkale’de Üzüm üretimi yapan Çiğdem Kırıkkaleli’nin ürününden alınan numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı üreticinin isteği üzerine ürün imha edilmiştir.
Mağusa’da Salatalık üretimi yapan Murat Dağtekin ürününden alınan numunelerde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki Laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
Mağusa’da Maydanoz üretimi yapan Derya Gözalp Çemender, Yeşilyurt’ta Sultani Üzüm üretimi yapan Emine Çaluda ve Hisarköy’de Beyaz Üzüm üretimi yapan Şerife Saçar’ın ürünlerinden alınan numunelerde bu hafta yapılan laboratuvar analizleri sonucunda limitüstü bitki koruma ürününe rastlanmamasından dolayı ürünlerin hasadına izin verilmiştir.
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|1
|
M.Hacı Ali Ltd
|
İthal
|
Mısır(Yemlik)
|
Temiz
|2
|
Pınarlı Tarım Hay. İşl.
|
İthal
|
Cp Sığır Süt Yemi
|
Temiz
|3
|
Üzüm
|
İthal
|
Yoran Tarım
|
Temiz
|4
|
Elma(Gala)
|
İthal
|
Yoran Tarım
|
Temiz
|5
|
Taze Fasulye
|
İthal
|
SVS Tic. Ltd.
|
Temiz
|6
|
Elma Golden
|
İthal
|
SVS Tic. Ltd.
|
Temiz
|7
|
Elma(Stk)
|
İthal
|
SVS Tic. Ltd.
|
Temiz
|8
|
Armut(S:M)
|
İthal
|
SVS Tic. Ltd.
|
Temiz
|9
|
Şeftali
|
İthal
|
SVS Tic. Ltd.
|
Temiz
|10
|
Nektarin
|
İthal
|
SVS Tic. Ltd.
|
Temiz
|11
|
Taze Fasulye
|
İthal
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
Temiz
|12
|
Havuç
|
İthal
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
Temiz
|13
|
Karpuz
|
İthal
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
Temiz
|14
|
Şeftali
|
İthal
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
Temiz
|15
|
Elma(Gala)
|
İthal
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
Temiz
|16
|
Çilek
|
İthal
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
Temiz
|17
|
Çeri Domates
|
İthal
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
Temiz
|18
|
Havuç
|
İthal
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
Temiz
|19
|
Elma(Gala)
|
İthal
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
Temiz
|20
|
Elma(Granny)
|
İthal
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
Temiz
|21
|
Havuç
|
İthal
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
Temiz
|22
|
Şeftali
|
İthal
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
Temiz
|23
|
Kayısı
|
İthal
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
Temiz
|24
|
Elma(G.S)
|
İthal
|
SVS Tic. Ltd.
|
Temiz
|25
|
Elma(Gala)
|
İthal
|
SVS Tic. Ltd.
|
Temiz
|26
|
Havuç
|
İthal
|
SVS Tic. Ltd.
|
İmha
|27
|
Armut(S:M)
|
İthal
|
SVS Tic. Ltd.
|
Temiz
|28
|
Nektarin
|
İthal
|
SVS Tic. Ltd.
|
Temiz
|29
|
Şeftali
|
İthal
|
SVS Tic. Ltd.
|
Temiz
|30
|
Armut(S:M)
|
İthal
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
Temiz
|31
|
Şeftali
|
İthal
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
Temiz
|32
|
Nektarin
|
İthal
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
Temiz
|33
|
Manolya Besi Yemi
|
İthal
|
Pınarlı Tarım Hay. İşl. Ltd.
|
Temiz
|34
|
Armut Santa Maria
|
İthal
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
Temiz
|35
|
Elma Gala
|
İthal
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İmha
|36
|
Ispanak
|
İthal
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İmha
|37
|
Çeri Domates
|
İthal
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
Temiz
|38
|
Beyaz Lahana
|
İthal
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
Temiz
|39
|
Havuç
|
İthal
|
Halil Kasap Paz.Ltd.
|
Menşeine İade
|40
|
Şeftali
|
İthal
|
Halil Kasap Paz.Ltd.
|
Menşeine İade
|41
|
Elma Gala
|
İthal
|
Halil Kasap Paz.Ltd.
|
Temiz
|42
|
Elma Granny Smith
|
İthal
|
Köşe Tic. Ltd.
|
Temiz
|43
|
Havuç
|
İthal
|
Köşe Tic. Ltd.
|
Menşeine İade
|44
|
Şeftali
|
İthal
|
Köşe Tic. Ltd.
|
Menşeine İade
|45
|
Elma Gala
|
İthal
|
Deftera Gıda Ltd.
|
Temiz
|46
|
Havuç
|
İthal
|
Deftera Gıda Ltd.
|
Temiz
|47
|
Şeftali
|
İthal
|
Deftera Gıda Ltd.
|
İmha
|48
|
Sığır Süt Yemi 16 Std.
|
İthal
|
TÜK
|
Temiz
|49
|
Sığır Besi Yemi 14 Std.
|
İthal
|
TÜK
|
Temiz
|50
|
Sığır Süt Yemi 19
|
İthal
|
TÜK
|
Temiz
|51
|
Sığır Süt Yemi 21
|
İthal
|
TÜK
|
Temiz
|52
|
Elma Golden
|
İthal
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
Temiz
|53
|
Elma Starking
|
İthal
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
Temiz
|54
|
Marul
|
Mağusa
|
Atilla Aslan
|
Temiz
|55
|
Semizotu
|
Mağusa
|
Atilla Aslan
|
İmha
|56
|
Hıyar
|
Mağusa
|
Murat Dağtekin
|
Limit Üstü
|57
|
Domates
|
Mağusa
|
Musa Şeker
|
Temiz
|58
|
Maydanoz
|
Mağusa
|
Derya Gözalp Çemender
|
Temiz
|59
|
Kırmızı Üzüm
|
Akıncılar
|
Nejat Karaismail
|
Temiz
|60
|
Beyaz Üzüm
|
Akıncılar
|
Nejat Karaismail
|
Temiz
|61
|
Beyaz Üzüm
|
Akıncılar
|
Mustafa Özten
|
Temiz
|62
|
Beyaz Üzüm
|
Akıncılar
|
Mustafa Özten 2
|
Temiz
|63
|
Üzüm
|
Kırıkkale
|
Çiğdem Kırıkkaleli
|
İmha
|64
|
Verigo Üzüm
|
Cengizköy
|
Sezgin Yalçıner
|
Temiz
|65
|
Sultani Üzüm
|
Yeşilyurt
|
Emine Çaluda
|
Temiz
|66
|
Beyaz Üzüm
|
Hisarköy
|
Şerife Saçar
|
Temiz
|