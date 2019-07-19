Kıbrıs

Tarım Dairesi, gıda denetim sonuçlarını açıkladı:

19 Temmuz 2019

Tarım Dairesi, numune alınan ithal ürünlerin hepsinin temiz çıktığını, yerli ürünlerden roka ve börülcede limit üstü kalıntıya rastlandığını açıkladı. 

Tarım Dairesi, 12-18 Temmuz tarihlerini kapsayan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, şeftali, nektarin, kayısı, kiraz,  elma, siyah üzüm, armut, çilek, çeri domates, pirinç, nohut, buğday, soya küspesi ve manolya besi yemi olmak üzere 35 ithal üründen numune alındı. Tüm numuneler temiz çıktı.

Domates çeşitleri, molehiya,  patlıcan, salatalık, biber çeşitleri, börülce, roka, kuru soğan ve sultani üzüm olmak üzere 22 yerli üründen numune alındı. Numunelerin 20’si temiz çıktı. Roka ve börülce olmak üzere 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

Güvercinlik’te roka üretimi yapan Cuma Polat’ın ürününden alınan 2’nci numunede de limit üstü ilaç kalıntısı çıktı. Ürünün hasadı bir sonraki laboratuar analizine kadar durduruldu.

Doğancı’da börülce üretimi yapan Recep Tümtürk’ün ürününden alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı bulundu. Hasat bir sonraki laboratuar analizine kadar durduruldu.

Ozanköy’de molehiya üretimi yapan Serpil Bayur’un ürününden geçen hafta alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmış, hasat bir sonraki laboratuar analizine kadar durdurulmuştu. Bu hafta alınan numunenin analiz sonucu temiz çıktı, ürünün hasadına izin verildi.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit kalıntı limitleri çizelgesinde değerlendiriliyor.

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