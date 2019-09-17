Kıbrıs

Tarım Dairesi eğitimlere Paşaköy ile devam edecek

17 Eylül 2019

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimini yarın Paşaköy ile sürdürecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Paşaköy Belediyesi önünde yarın saat 16.00’da üreticilerle buluşularak,  üretici parselleri gezilecek ve hurmalarda kırmızı palmiye böceği zararı, mücadele yöntemleri ve uygulanan ilaçlarla ilgili Tarım Dairesi uzmanları tarafından uygulamalı eğitim verilecek.

Aynı gün saat 19:00’da Topaloğlu Kahvesi’nde üreticilere, yine Tarım Dairesi tarafından, aynı konuda gece eğitimi verilecek.

Açıklamada, eğitimlerin, bölgedeki tüm üreticilere açık olacağı kaydedildi.

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