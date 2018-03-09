Tarım Dairesi Dağyolu köyünde eğitim çalışmaları yaptı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla gününü ve gece eğitimini bu hafta Dağyolu köyü ile sürdürdü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre bu çerçevede çarşamba günü Dağyolu köyünde Mustafa Abraş’ın bahçesinde toplanılarak Bitki Koruma Makineleri ve Kalibrasyonu ile ilgili tarlada uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.

Daha sonra Dağyolu köyünde Dağyolu Spor Kulübü’nde Tarım İlaçlarının Etkin ve Güvenli Kullanımı ile Bazı Önemli Tahıl Hastalık ve Zararlıları konularında Tarım Dairesi Müdürlüğü tarafından üreticilere gece eğitim verildi.