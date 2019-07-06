Tarım Bakan Oğuz, Gazimağusa’da seracılar ve balıkçılarla görüştü

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Gazimağusa bölgesindeki seracıları ve balıkçıları ziyaret etti.

Bakanlık açıklamasına göre Oğuz, Gazimağusa Seracılar Birliği ile Gazimağusa Seracılar Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd. yetkilileriyle görüşerek; üretim, pazarlama ve altyapı eksiklikleri konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Bakan Dursun Oğuz, Mağusa Balıkçı Barınağı’nda KKTC Balıkçılar Birliği ve Mağusa Balıkçılık Kooperatifi yetkilileriyle de bir araya geldi. Oğuz, balıkçılık sektöründeki sorunları dinleyerek, altyapı eksiklikleri hakkında bilgi aldı.